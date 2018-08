¿Es posible ahorrar comprando por Internet y ayudar a causas sociales al mismo tiempo?

Día tras día más y más personas se suman a la creciente tendencia altruista de la sociedad actual. Así, las personas que ayudan a otras personas son cada vez más comunes. En este sentido, han surgido loables y novedosas plataformas tecnológicas al servicio de beneficencias y caridades.

Giving Assistant surge en Estados Unidos como uno de los grandes ejemplos de esta corriente benefactora. Se trata de una una web de afiliación que permite a los compradores de la web, obtener la devolución de las comisiones de estas transacciones electrónicas. El fin último de dicha devolución puede ser el ahorro o la donación de la cantidad a la organización benéfica de preferencia.Cómo muchas páginas de afiliación, Giving Assistant ofrece cupones de descuento. Estos cupones pueden emplearse en los más de 3.000 establecimientos con los cuales el portal sostiene acuerdos. De esta forma, la plataforma recibe una comisión por cada venta realizada. Giving Assistant espera recaudar 17 millones de dólares para diversas causas benéficas para el año 2020. De momento, la iniciativa sólo tiene lugar en Estados Unidos como parte del movimiento B Corp. Este movimiento engloba empresas de cualquier parte del mundo que desean tener un impacto positivo en la sociedad, sus empleados y el medio ambienteSin embargo, los compradores online de otros países esperan que esta iniciativa trascienda las fronteras norteamericanas. Desean que en un corto tiempo se incorpore a países como España, donde el alto índice de compras electrónicas favorecería el cumplimiento de los objetivos de la empresa.Las nuevas generaciones de consumidores se caracterizan por tener una marcada conciencia social. Por esta razón, prestan mucha atención a las cosas que compran, apostando cada vez más por compras éticas y ecológicas.Así, los compradores más jóvenes optan por productos cuya manufactura implique poco impacto ambiental. Del mismo modo, eligen empresas humanas con responsabilidad social sobre aquellas que no retribuyen nada a las comunidades.En general, al adquirir un producto el comprador actual, evalúa la idea y valores que vienen con el bien o servicio. Estos valores suelen ir de la mano con ecología, impacto ambiental, educación, familia y libertad.En este sentido, Giving Assistant ofrece una manera de trasladar esta conciencia social a las compras online. Por medio de esta plataforma de recompensas de compras, las personas pueden marcar la diferencia, aportando un grano de arena a la beneficencia de su preferencia.Además, el uso de Giving Assistant trae grandes beneficios para el comprador, ya que con su uso las personas no sólo contribuyen con distintas organizaciones sin fines de lucro. Además de la satisfacción de hacer lo correcto, reciben descuentos y promociones en sus compras actuales y futuras.El funcionamiento de este portal se basa en la oferta de cupones de descuento a sus usuarios. Basta con registrarse de manera gratuita para acceder a las ofertas disponibles para las distintas marcas que la iniciativa abarca.Se trata de una manera por medio de la cual las empresas recompensan la lealtad de sus compradores frecuentes. Esto puede verse reflejado en promociones y descuentos a través de códigos cupones, así como en la retribución de las comisiones cobradas en el proceso de la compra en linea.La cantidad de las comisiones devueltas puede a su vez destinarse a donaciones por voluntad de los compradores. Siendo esta particularidad la mayor novedad de Giving Assistant como sistema de recompensas a compradores frecuentes.De esta forma, se consigue un beneficio doble. En primer lugar, los usuarios de la plataforma ahorran dinero por medio de los cupones y bonos. Además pueden generar ingresos adicionales al recuperar las comisiones. Por otra parte, existe la posibilidad de destinar la cantidad de las comisiones a la organización de su elección.El sistema no sólo gratifica de manera monetaria, también da la oportunidad de satisfacer el deseo de los usuarios de ayudar a otros. A su vez, permite a las fundaciones y ONG’s a captar recursos para sus actividades y a las marcas compensar a sus clientes más leales.Por su parte, Giving Assistant genera ingresos propios a través de los compradores que no se encuentran registrados en la plataforma. Estos se limitan a usar códigos de cupón para ahorrar dinero al realizar sus compras en línea.Pues, los cazadores de ofertas no suelen tomarse el tiempo de registrarse en el programa de recompensas de compras. Por tanto, las comisiones generadas durante sus compras no pueden ser reembolsadas, convirtiéndose en una ganancia para Giving Assistant.También perciben ganancias por las compras realizadas por los usuarios que compran en tiendas con las que no existe ningún convenio o asociación.En definitiva, el sistema del Asistente de Donaciones beneficia a todos los involucrados. Desafortunadamente, actualmente esta plataforma solo opera en Estados Unidos. Sin embargo, su esquema ha ganado fama, por lo que no sería de extrañar que su fórmula se trasladara a otros países.