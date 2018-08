“Desde el punto de vista legal está bien fundamentado. Nosotros lo que comentábamos ahí es la percepción social, el tema de que hay que dar ese sentido de servicio, de una buena imagen con la gente. El licenciado dio sus puntos de vista y corresponde a la ciudadanía tomar su opinión”, señaló Sánchez Méndez.



“Desde el punto de vista político, creo que era importante darle reflexión a este tema, tanto por el propio organismo como por el licenciado Jorge Armengol. Valía la pena reservar el tema para platicar con el licenciado, con el director de la Jumapa, y tener algo más consensado.



“Considero que se pudieron haber hecho mejor las cosas, tal vez debió de haberse acercado con los miembros del consejo, hubiera salido algo legal y políticamente en mejores condiciones”, dijo el actual síndico.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde el punto de vista del síndico panista, Fernando Sánchez Méndez, el director de la Jumapa, Arturo Gómez Villegas y el síndico electo, Jorge Armengol Durán, debieron consensar el tema la salida del primero del órgano del agua.El actual síndico, quien también es consejero del órgano de agua potable, sostuvo que su postura en el caso no fue de una liquidación inmediata sino de acercamiento con el ex director jurídico de Jumapa.Ayer, Armengol Durán informó que recibió una liquidación de 363 mil 409 pesos tras ser despedido de Jumapa, cuando había pedido licencia hasta por seis años para ser parte del nuevo Ayuntamiento.El mismo Armengol señaló que se enteró de su despido de manera informal, y aseguró que él no solicitó una liquidación pues sí deseaba regresar a su cargo de director jurídico.Sánchez Méndez señaló que él hizo la observación para cuidar aspectos como el político y el de la percepción de los ciudadanos sobre Armengol y la Jumapa.Pero a decir del Sánchez y del propio Amengol, no hubo comunicación para llegar a tales acuerdos.