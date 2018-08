FOTOS. Vecinos detienen obra de puente peatonal que instala Ferromex en la 1 de Mayo y San Miguelito

“No se nos ha tomado en cuenta, ahora llegan a hacer perforaciones para construir un puente peatonal y posteriormente construir las bardas, no estamos de acuerdo, porque estas bardas van a ser un nido de delincuentes, ya estamos hasta el copete de la delincuencia y no se resuelve”, dijo.

detuvieron los trabajos de construcción de un puente peatonal junto a las vías del tren que realiza Ferromex, al considerar que perjudicaría el libre tránsito de la zona y, además, acarrearía problemas de seguridad.por lo que los trabajadores decidieron quedarse a un lado hasta que se resolviera la problemática.pues esto dejaría incomunicados a los vecinos de la colonia 1 de Mayo que a diario deben caminar por este rumbo.Recalcó que la mayoría de quienes circulan por las vías del tren son adultos mayores, madres que llevan a sus hijos a la escuela y estudiantes, quienes se verían afectados tanto por la falta de movilidad como por la inseguridad.Otro de los vecinos inconformes fue el señor José Camarillo, habitante de la colonia San Miguelito quien agregó que sólo buscan que se respete el libre tránsito de los habitantes de esta colonia, y que no pararán con sus reclamos, pues no ven beneficio en la obra y sobre todo, porque no han recibido atención de las autoridades municipales ni de Ferromex.Al lugar arribó una patrulla conquien arregló que los vecinos se reunieran con autoridades municipales por la tarde.Aunque los ciudadanos no quedaron completamente conformes con la plática que tuvieron con las autoridades, acordaron que en próximos días se reunirán para establecer una mesa de trabajo, en la que generen propuestas para ser enviadas a Ferromex.Las autoridades indicaron que esta zona por donde pasan las vías del tren tiene un derecho de propiedad con vigencia de 100 años, por lo que Ferromex está facultado para realizar la obra, sin embargo buscarán que existan mejores condiciones de movilidad y seguridad en la zona.A la reunión acudieron