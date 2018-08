Califican de excesivo gasto de uniformes escolares

“Que los gastos sean más eficientes, necesitamos también que haya transparencia en el gasto. Los uniformes son de buena calidad pero también hay que buscar que sean los mejores y que realmente les duren a los chavos.



Los uniformes son algo que ayudan muchísimo a las familias pero también es importante que inviten a más empresas a las licitaciones, así la calidad que tienen que ofrecer para poder ganar la licitación será cada vez mejor y los beneficiados serán los niños y los jóvenes”, consideró.



“Invitar al gobierno estatal a que haga públicas y más extensivas las licitaciones para que pueda haber más competencia, más oferta de productos, más oferta de proveedores, mejor calidad y costo y que se siga incentivando este tipo de apoyos porque favorece a la economía familiar”, exhortó.



“Si los presupuestos están mal aplicados y los costos y la parte de la licitación no están bien implementados se están perdiendo miles o millones de pesos que se podrían invertir en otras herramientas para mejorar la educación.



Son también importantes otras herramientas como la tecnología, hay escuelas que no tienen biblioteca cuando se nos exige el tema de lectura, además de laboratorios y aulas audiovisuales. Un uniforme no hace al alumno. Lo que sí lo hace es el conocimiento a través de estas herramientas”, destacó.

La Unión Nacional de Padres de Familia en León (UNPF) y maestros del SNTEFelipe de Jesús Ramírez Ambriz, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en León (UNPF), señaló que el gasto de 420 millones de pesos que realizó el Estado durante los últimos cuatro años para adquirir 900 mil conjuntos deportivos es unRamírez mencionó que los uniformes dan un símbolo de pertenencia y de disciplina al estudiante parte importante en su formación académica, por lo que en este sentido la repartición de uniformes es bien vista. Sólo propone que los uniformes no tengan publicidad o propaganda de partidos políticos, en esta caso del PAN.José Abraham Hernández, maestro interino de la Escuela Secundaria Técnica 50 y miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) manifestó que el asunto deja muchas expectativas de corrupción al no transparentarse el gasto de estos uniformes deportivos.Por otro lado, la subdirectora de la Secundaria Técnica 1 Ignacio García Téllez, quien optó por no mencionar su nombre, indicó que tan sólo en esta escuela cada ciclo escolar se reparten mil 400 uniformes deportivos para los estudiantes de ambos turnos.am publicó este martes que los uniformes deportivos que el Gobierno del Estado reparte en escuelas primarias y secundarias podrían costar la mitad. Pues el Estado compra cada conjunto deportivo en 499 pesos mientras que proveedores prestigiados de Moroleón ofrecen el mismo uniforme a 250 pesos.