Funcionarios del gobierno de Miguel Márquez compran caro. Los uniformes deportivos que regalan en primarias y secundarias oficiales podrían costar la mitad.Los 900 mil conjuntos que adquirió en cuatro años, con nuestros impuestos, costaron 420 millones de pesos.El último contrato es por 300 mil 553 uniformes con valor de 149 millones de pesos, equivale cada uno a 499 pesos.Cuatro productores reconocidos de Moroleón, identificados plenamente por, cotizaron los mismos conjuntos a 250 pesos. Con telas de mejor calidad, uno de los fabricantes presupuestó el conjunto a 300 y 320 pesos,dijo para explicar la diferencia.Las compras del Estado se realizaron en cuatro licitaciones, en diferentes años. Los ganadores fueron los mismos: Clothes & More Is en alianza con Manufacturera MyR.La primera es una compañía con oficinas en Naucalpan, estado de México y Manufacturera MyR tiene una planta en Irapuato, en donde además produce ropa deportiva de mejor calidad, como la playera oficial de la Selección Mexicana.Empresas prestigiadas de Moroleón y Uriangato cotizaron a 250 y 300 pesos, los uniformes deportivos idénticos a los que compró el Gobierno del Estado a 499 pesos.solicitó presupuestos a cuatro de los fabricantes de uniformes más prestigiados de Moroleón y Uriangato.Accedieron con gusto pero pidieron reservar sus nombres.El dueño de una de las empresas aseguró que la calidad de los uniformes que compra el Gobierno con recursos destinados a becas, no es buena.El productor de Moroleón precisó que la tela “tafetán” de poliéster utilizada en la chamarra y el pantalón, no está hecha en México, “la traen de China”.“Esta tela no es nacional, nosotros no la utilizamos, viene de China y no tiene buena calidad, porque se rompe poquito y se va rasgando”.El metro de tafetán vale como 25 pesos al mayoreo.El empresario presupuestó un “pants” con las mismas características de los uniformes fabricados por Clothes & More Is.“El precio queda por debajo de los 250 pesos por unidad, con una playera de más calidad”, precisó.“Todas nuestras telas tienen la misma tecnología Dri-Fit, como la que se usa para el uniforme deportivo de la Selección Mexicana. La playera del uniforme escolar, para nada tiene la misma calidad, es una tela más económica”.El fabricante explicó que en pedidos superiores a 10 mil unidades, puede mejorar el precio, “aunque de 250 pesos no bajaría mucho”.La propietaria de una fabrica de uniformes deportivos ubicada en la zona centro de Moroleón, cotizó la chamarra y el pantalón de las tallas chica, mediana, grande y extra grande en 300 pesos, más 65 pesos de la playera con el mismo tipo de tela que exige el Gobierno.“Esta tela no la manejamos pero sí hay alguien que la surte aquí, no es mexicana y casi no se usa para uniformes, yo te estoy dando este precio por 10 mil aunque puede variar poco al momento de hacer la compra de la tela, pero sería como en 365 pesos aproximadamente”.La empresaria mostró una tela que utiliza para confeccionar uniformes de escuelas y colegios privados de distintas partes del Estado y aseguró que es de mejor calidad que el tafetán de poliéster usado en los conjuntos deportivos que regala el gobierno de Miguel Márquez.“Para los uniformes escolares no se recomienda mucho esta tela porque se rompe fácil cuando se atora en algo; mis clientes me piden otras telas más resistentes que también son repelentes al agua”, dijo de los uniformes del Estado.Otro fabricante de Moroleón entregó dos cotizaciones, una con logos estampados y otra, en bordado, con telas de mejor calidad que las exigidas por el Gobierno..El diseño de estampados fue cotizado en 261 pesos por conjunto deportivo, con el mismo tipo de tela, así como la cantidad de parches con publicidad en mangas, piernas, espalda y al frente.El segundo de cinco bordados, costaría 365 pesos, de acuerdo a la cotización.La playera de la Selección Nacional está elaborada con una innovadora tela creada con aditamento llamado “Dri-Fit”, que es una microfibra de poliéster de alto rendimiento que conduce la transpiración desde el cuerpo hacía la superficie de la tela, para después evaporarse.Con esta tecnología, los deportistas mantienen el cuerpo seco y se sienten cómodos. Actualmente, el “Dri-Fit” se utiliza para fabricar camisetas, calcetines, pantalones, mangas, sudaderas y gorras.En cambio, la tela con que fue confeccionada la tela de la playera de los conjuntos deportivos que compra el Gobierno del Estado, cuesta 19.50 pesos el metro en tiendas como Modatelas y Parissima, y no tiene características de “Dri-Fit”.Asimismo, la tela de las chamarras y pantalones llamada tafetán, se puede comprar desde 18 pesos el metro cuadrado con distribuidores textileros de la Ciudad de México, consultados porEl subsecretario de Finanzas del Estado, Isidro Macías Barrón informó que la responsabilidad de los diseños del conjunto deportivo es de Educafin. De ahí salieron los 420 millones de pesos que costaron casi 900 mil uniformes.“Educafin propone el más conveniente para la licitación, se hace una muestra y pasa por un experto textil; se dan las especificaciones técnicas y se hace una tabla y eso es lo que se licita”, explicó Macías Barrón.Según el Subsecretario, las materias primas de los uniformes al igual que los diseños, “son de lo mejorcito”.“Yo te puedo decir la durabilidad que han tenido; pueden ver ahorita a los chavos con los primeros uniformes, el nivel de calidad que tienen, el nivel de costura que tienen es de lo mejorcito”.Macías defendió que los conjuntos deportivos que regala el Gobierno, “son de la misma tela de los equipos de fútbol de Primera División, son las mismas calidades de la playera de la Selección de México, la tela igual, la llaman “Dri-Fit” en Adidas”.