Aunque las alumnas expresaron que los 17 casos que expusieron ya fueron denunciados ante las instancias correspondientes, el rector dijo que “lo primero que habría de revisar es si esas denuncias fueron iniciadas previamente, si no han sido denunciadas pues entonces nos encontramos con casos nuevos y tendremos queda darles seguimiento”.



Sobre los protocolos que existen en la Universidad admitió que “se encuentran en un proceso permanente de mejora, y por supuesto que nosotros estamos abiertos a propuestas, sugerencias o acciones de mejora que se recomiende para la mejora de estos instrumentos”.



Pero detalló que 90% han optado por sólo tomar servicios del protocolo como orientación, atención, contención psicológica, “cuando esta atención es brindada la mayoría de ellos, deciden no continuar con la ruta del protocolo en el sentido de estimar que este apoyo fue suficiente”.

El compromiso de la Universidad de Guanajuato es atender y dar seguimiento a cualquier tipo de expresión de violencia de género, señaló su rector Luis Felipe Guerrero Agripino, quien mencionó que no se han recibido peticiones de alguna reunión para tratar sobre casos de acoso.La declaración luego de la denuncia colectiva hecha por alumnas de la división de Ciencias de la Salud y la facultad de Psicología del campus leonés de la Universidad de Guanajuato.El rector especificó que hay una entidad en la universidad encargada de este tipo de casos, que es llamada “UGénero”, que dependen de la Secretaría General, cuyo titular, Héctor Efraín Rodriguez de la Rosa, aseveró que desde 2016, cuando se estableció dicha entidad, se han atendido a 170 personas.Al hablar específicamente de las sedes leonesas dijo que, son 13 casos que se han presentado, 99% de estudiantes, uno de profesora y otro de personal administrativo.Pero de estos 13, el 40% no eran de violencia de género y 50% fueron perpetrados por personas que no pertenecen a la comunidad universitaria.Otro punto abordado por el secretario general es que dentro de los ordenamientos universitarios vigentesAñadió que un proceso de reforma normativa en curso, pero es un cambio que aun no se concreta.Confirmó que hay casos de docentes que tuvieron esta sanción de ocho días, aunque no detalló la cantidad, y añadió que hay casos de personal de al universidad que fue separado de sus cargos pero, estos fueron a través de la vía laboral.