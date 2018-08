Áreas del Parque Hidalgo lucen en mal estado

“Aquí no han tirado árboles, no vi que en esta parte tiraran; sólo fue del otro lado cuando empezó todo eso de la remodelación. Se ve mejor el parque, pero todavía se confían y se olvidan de que cuando llueve se junta el agua y alguien se puede caer con el lodo”, comentó Imelda, comerciante en el lugar.



“Creo que sí necesitamos del respaldo en las bancas para poder recargarnos y no tener que estar moviéndonos de lugar”, dijo Concepción, quien se encontraba tejiendo en una de estas bancas.

Necesitan 10 millones para obras

Al caminar por el último tramo del parque que continúa sin rehabilitaralgunas áreas.También losPor otro lado, acerca de las nuevas bancas sin respaldo, que fueron colocadas desde el año pasado como parte de las acciones de la primera etapa de rehabilitación,La Dirección de Obra Pública de León informó que se requieren, sin embargo, aún no hay fecha para iniciar estos trabajos, por lo que se espera gestionar el recurso para iniciar la licitación.Mientras esto se logra, la dependencia municipal señaló que trabaja en dar mantenimiento a esa parte del parque con rehabilitación de bancas que se encontraban dañadas, además de pintar juegos infantiles y herrería, no obstante ayer a mediodía no había trabajadores realizando estas acciones.