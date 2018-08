Les niegan seguir con los servicios del ISSSTE, denuncia paciente de esclerosis múltiple

“Nosotros teníamos servicio del ISSSTE porque mi papá fue trabajador más de 5 años, teníamos entendido que después de ese tiempo, si te retiras o te jubilas puedes pagar para seguir teniendo tu servicio médico”, explicó.



“Estuvimos mandando documentos para no quedarnos sin el seguro, porque el plan era seguir pagando, le dijeron (a mi papá) por correo que necesitaba la baja, su renuncia fue en septiembre del 2017 y la baja se la entregaron hasta febrero de este año (2018), al mandar el correo, que todavía lo tiene, le dijeron que necesitaba los documentos de baja, al presentarnos a las oficinas del ISSSTE ya no lo quisieron hacer válido, que porque teníamos que ir después de la renuncia”, detalló.



“Metimos los papeles pero por teléfono nos dijeron que no, antes de que llevaramos los papeles, que no creían posible que se autorizara y que tenían más casos y ninguno se autorizaba, lo dejamos ahí, ya no insistimos, porque nos dijeron luego, luego que no, cuando le habían dado las fechas mal, no es error de nosotros sino de ellos por no darnos bien la información ni las fechas”, comentó.



“Estoy sin seguro médico, lo necesito porque soy paciente de esclerosis múltiple, y necesito tratamiento, seguir sin interrumpirlo, estoy sin medicina, afortunadamente no he tenido recaída, porque si la tengo necesito ir al hospital, y a dónde voy a ir, queremos nada más que nos autoricen, no estamos pidiendo que nos lo regalen, lo vamos a pagar, el dinero lo vamos a dar nosotros, no es nada extraordinario”, finalizó.

