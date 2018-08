Se avecina una fuerte sacudida en el SNTE Hidalgo, Elba Esther retomaría las riendas

Al no ser responsabilizada de lavado de dinero, legalmente Elba Esther Gordillo Morales tendrá que asumir la presidencia del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y, en consecuencia, decidirá la deposición de los secretarios generales en los estados, entre ellos Luis Enrique Morales Acosta en Hidalgo.

Lo anterior, debido a que quedarían sin efectos congresos electivos de las actuales autoridades magisteriales, pues al no comprobar ningún delito contra la maestra, quien estuvo detenida poco más de cinco años, quedaron a salvo sus derechos ciudadanos y políticos.





A una semana de la liberación de la maestra, Moisés Jiménez Sánchez, vicepresidente nacional de la asociación ‘Maestros por México’ y excoordinador nacional de Estructura y de Redes Sociales de Morena, platicó con AM Hidalgo sobre lo que se avecina legal, política y magisterialmente.

Reunidos en un restaurante de Mineral de la Reforma, el también exsecretario general de la sección XV del SNTE en Hidalgo aseguró que, al igual que la maestra Elba Esther, Mirna García López, acusada de desviar recursos del magisterio hidalguense, será reivindicada jurídica, social y políticamente muy pronto.





- Con la liberación de la maestra Elba Esther, ¿qué va a pasar con el SNTE?



“El SNTE es una institución. Como tal, tenemos que comprender que en un sindicato se lucha legal y políticamente. Son dos avenidas sobre las que se tienen que cuadrar el accionar sindical; este diferendo que tenemos es eminentemente jurídico.

La maestra Elba Esther, pronto será restituida y es un tema ‘no de químicas ni de mayoría sobre minorías’; es un tema estrictamente de legalidad. La maestra únicamente enfrentó tres juicios y en los tres venció ampliamente, así opinaron jueces y magistrados federales y no pudieron comprobarle nada y en ningún momento se conculcaron (trasgredieron) sus derechos ciudadanos y políticos, por lo tanto ella sigue siendo la presidenta del comité ejecutivo nacional del SNTE”.







- Es decir que Juan Díaz de la Torre ¿será removido?

“La presidenta legítima del Consejo General sindical es Elba Esther Gordillo Morales. Yo todavía esperaría a que Juan Díaz entienda la circunstancia: él ya fue abandonado por el gremio, 85 por ciento del magisterio votó en contra de su propuesta… rechazó a Nueva Alianza y votó a favor de López Obrador. Esa esa es una gran llamada de atención para Juan Díaz, pues perdió la apuesta.

Un enojo del magisterio es que también perdió el contrato colectivo de los trabajadores de la educación, perdió hasta su aspiración por llegar al Congreso de la Unión… perdió el respeto de los compañeros”.





- ¿Es lo mismo para la sección XV del SNTE en Hidalgo?

“Es una suerte que impacta a todos los comités seccionales y liderazgos delegacionales del país, hay un gran referéndum y consenso en su contra y tienen que leer correctamente lo que está sucediendo.

Si no les dice nada qué jueces y magistrados han declarado inocente a Elba Esther, y si no les dice nada que el magisterio los abandonó en su apuesta política, si no le dice nada el que la próxima secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), una persona que viene del ámbito de la justicia, que tiene una opinión técnica, la declaró inocente e injusto el caso de la maestra y que opina que debe estar en libertad.

Y si no les dice nada que el presidente electo no ha tenido diálogo con ellos ni su propuesta de secretario de Educación (Esteban Moctezuma Barragán), entonces siguen leyendo incorrectamente”.

NO VEMOS AL SNTE COMO INSTITUCIÓN MIENTRAS ESTE JUAN DÍAZ

Ante la debacle política del SNTE se creó una asociación civil nacional denominada ‘Maestros por México’, de la cual Jiménez Sánchez es miembro del comité ejecutivo, a fin de recuperar la dirección en la educación pública en México.

- ¿Qué busca Maestros por México?

“Ya se está debatiendo el tema educativo, ‘Maestros por México’ está en esa gran discusión y no vemos al SNTE como institución mientras Juan Díaz de la Torre se aferré a sostenerse como presidente del comité nacional.

Esta asociación civil que busca rescatar el tema más vulnerable, qué es el tema educativo. Lo más importante para nosotros son los niños y jóvenes y, desde luego, los derechos vulnerados, socavados y traicionados de los compañeros trabajadores de la educación. Esta asociación es un esfuerzo de miles de maestros por defender lo que el sindicato como tal dejó de defender. Yo soy vicepresidente de esta asociación civil y creo profundamente en ella”.

UNA CAUSA NUNCA SE ABANDONA; MIRNA GARCÍA PRONTO SERÁ ABSUELTA

Acusada de desviar 120 millones de pesos por la entonces dirigencia magisterial de Sinhué Ramírez Oviedo, Mirna García López, exsecretaria general del SNTE en Hidalgo, no está evadida de la justicia hidalguense, pues está próxima a enfrentar la tercera y última imputación.

- ¿Qué va a pasar con la maestra Mirna García?

“Esperamos que pronto los vientos de justicia lleguen y que Mirna, muy pronto, pueda caminar libremente porque de toda la infamia que le inventaron, de toda la denostación nacional e internacional que le hicieron, no le probaron absolutamente nada. Eso no solamente lo digo yo, lo dicen jueces y magistrados federales.

Su detención fue política. Mirna García fue la primera gran víctima de la Reforma Educativa en México. Fue un tema eminentemente político y sin sustento jurídico.

Ella ha derribado dos grandes acusaciones, insisto, en las que no le han podido soportar una sola prueba y está luchando por derribar, en definitiva, la tercera acusación. Entonces en ningún momento ha evadido nada, está luchando contra la embestida de un gobierno que ha manipulado la justicia. Seguimos apoyándola, porque esta lucha y causa, nunca se abandona”.

- Tras la elección del 1 de julio, ¿cómo ve el escenario local y nacional?

“La sociedad está contenta, hay esperanza y certidumbre ante un cambio de régimen. También vivimos un contexto ampliamente positivo por la democracia que fue reconocida por los ciudadanos y aceptada por las instituciones republicanas.

Hubo un hartazgo, pero una buena estrategia de campaña y un excelente candidato (Andrés Manuel López Obrador), que estuvo a la altura de las circunstancias y pudo encarnar en su oferta política las aspiraciones de millones de mexicanos.

México ya cambio y sus instituciones van a cambiar, estamos ante una nueva sociedad y estaremos en la práctica viendo a un presidente con una nueva forma de entender y aplicar el ejercicio del poder con sensibilidad”.