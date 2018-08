"Ha estado circulando en redes sociales y algunos portales noticiosos la sentencia de apelación dictada por el magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se decretó el sobreseimiento de la causa penal 11/2013 mediante la cual se declara inocente a la maestra por los delitos imputados de manera firme, inapelable con efectos de cosa juzgada.

"En virtud de lo anterior, es evidente se trata de una filtración ilegal. Por ello, el día de hoy 13 de agosto, se presentó queja ante el Consejo de la Judicatura Federal a fin de que investigue el origen de la filtración, que es obvio surgió de algún funcionario judicial, para que se impongan, en su caso, las sanciones que procedan", dijo.

"Llama la atención que el mismo haya sido difundido el día de hoy a pesar de que el juzgado de amparo ordenó la reserva de datos. Incluso se publicó parte del acuerdo dictado por la juzgadora de amparo, lo que implica que debe haber surgido de una autoridad que viola lo ordenado", señaló.

Marco Antonio del Toro, defensor la ex lideresa del SNTE, también calificó como filtraciones ilegales la difusión de la ficha signalética de Gordillo, porque incluso en 2013 ya fue procesada una servidora pública por su divulgación, y el documento, en su opinión, debía mantenerse en la reserva.En los mismos términos se refirió al hecho de que se diera a conocer este lunes el amparo que presentó la ex lideresa del SNTE contra una posible nueva orden de aprehensión en los juzgados de la Ciudad de México, pues en este caso pidió reservar el nombre de la maestra como quejosa y no se respetó su solicitud.