Conseguir la lista de útiles para los hijos no es tarea sencilla, pues implica toda una serie de actividades a realizar, desde prever las compras, comparar precios y ver qué materiales pueden reutilizarse para el ciclo escolar entrante.Después del precio, la calidad de los útiles es el elemento al cual le prestan mayor atención los padres de familia, y aunque ambos elementos van de la mano, se puede aprovechar las ofertas que realizan establecimientos, donde puedes ahorrar dinero y te aseguras de comprar productos de calidad.Para asegurarte de que hiciste una compra de calidad, la empresa papelera Crayola publicó una serie de consejos para verificar que los útiles que estás por comprar duren todo el próximo ciclo escolar:*Cuadernos: Asegúrate que las pastas y las hojas sean resistentes. Revisa que el espiral o grapas sujetadoras sean de un material duradero pues con el paso del tiempo, las carátulas pueden doblarse al igual que las cuartillas.*Lápices y colores de madera: Revisa que estos productos no tengan grietas; es decir, que no muestren fracturas pues esto provoca que las puntas de los lápices o colores se rompan con mayor facilidad.*Tijeras: Si tu hijo va en primaria, asegúrate que las tijeras tengan punta redonda lo cual evitará accidentes. Estos útiles son conocidos como"Tijera Escolar" o "Tijera Punta Roma". Entre la gama de tijeras, éstas son las que más se piden dentro de la lista de útiles.*Plastilinas: Antes de pagar por este productos, revisa que el empaque esté bien cerrado y no estén opacas o se vean secas. Como dato adicional, asegúrate que estas sean lavables pues no se dificultará a la hora de limpiar o lavar en las superficies donde se utilizaron.*Crayones: Asegúrate que estos productos no estén porosos ni tengan burbujas dentro de la cera ya que esto afecta su rendimiento. Si tienes la posibilidad de probarlo antes de comprarlo, fíjate que este no deje residuos en la superficie.