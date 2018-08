La secuestran dos veces ¡en el mismo municipio!

"Mi hija fue secuestrada dos veces. La primera vez que la secuestraron le sacaron dinero, la última vez la violaron, la ultrajaron y todavía le sacaron dinero", denunció don Rogelio.

"Me puse a analizar las acciones del gobierno y he visto con tristeza que no hay resultados positivos. Ojalá que la buena voluntad de Andrés Manuel López Obrador se concrete", confió.