Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al menos dos personas han resultado heridas tras ser arrolladas por un vehículo que a continuación ha chocado contra las barreras de seguridad que rodean al Parlamento británico.Se trata, según informa la Policía Metropolitana de Londres, de un hombre cercano a los treinta años. No viajaba con ningún acompañante. Según el comunicado oficial de las fuerzas de seguridad, permanece arrestado bajo la sospecha de haber cometido un presunto delito de terrorismo.Equipos de artificieros desplazados al lugar del suceso han registrado el interior del vehículo enTodo el área de Westminster,La estación de metro de Westminster está también cerrada.Varias personas -dos, según ha informado el servicio de ambulancias londinense-Aunque no se decarta todavía ninguna posibilidad, las autoridades trabajan cada vez con más firmeza en la hipótesis de un atentado. "Dado que en apariencia se ha tratado de un acto premeditado, el método utilizado y el hecho de que el lugar escogido sea un icono, estamos manejando el incidente como si se tratara de un acto terrorista y"En estos momentos el sospechoso no está colaborando" en la investigación, añade el comunicado.El enorme simbolismo del lugar dondeA pesar de que el Parlamento se halla en la actualidad en periodo de receso vacacional, la zona sigue siendo muy frecuentada por políticos, periodistas y numerosos turistas.A la espera de que la investigación aporte nuevos datos, las respuestas de las autoridades políticas han sido de elogio hacia la pronta respuesta de las fuerzas de seguridad. El alcalde de Londres, Sadiq KhanEl incidente ha traído de inmediato a la mente los londinenses elEl agresor fue abatido a tiros por los agentes. Se trataba de Khalid Masood (de nombre Adrial Russell antes de convertirse al islam) y era de nacionalidad británica. El ISIS asumió poco después la autoría del atentado.