Practican gotcha en restos arqueológicos de ciudad de Irán

El investigador de la Universidad de Oxford, Bijan Rouhani, compartió un video donde se muestra a unos hombres jugando gotcha en los restos arqueológicos de una ciudad de irán.

El especialista en Arqueología en Peligro en Medio Oriente y África del Norte escribió a través de su cuenta de Twitter: "Todos los días descubrimos un nuevo tipo de amenaza para el patrimonio cultural".

Agregó que el lugar donde los hombres que practicaban gotcha, también conocido como paintball, son los restos de una historica ciudad de Esfahak, en Irán.

El clip dura alrededor de 50 segundos y en él se ve cómo los hombres recorrer los restos de la ciudad antigua.

Yea! every day, we discover a new type of threat to cultural heritage. Ladies and Gentlemen! Paintball in the ramains of the historic village of Esfahak, eastern #Iran pic.twitter.com/GGsghT0DRp