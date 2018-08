VÍCTIMA  45

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El policía leonés Antonio de Jesús Báez Tapia es el No. 45 en la lista de agentes de seguridad asesinados en Guanajuato, este año.Antonio de Jesús murió de dos balazos; uno en el glúteo y el tiro fatal que le entró por el omóplato del lado izquierdo y atravesó hasta el cuello.El ataque contra el policía leonés, el sábado a las 8.30 de la noche, no fue captado por las cámaras de Escudo que tanto han costado a los leoneses.Al bulevar Morelos esquina con calle Olímpica, no llegó Escudo. Lástima, es una de las principales avenidas de la ciudad, por ahí entran y salen miles de vehículos diariamente.Varios días a la semana, a metros de distancia del lugar de los hechos, se instala un retén del Ejército, Policía Federal y Policía Municipal. Pero, ¿alguien notó que no había ninguna de las 2 mil 700 cámaras Escudo que compramos en 2015?El domingo, otro policía municipal fue asesinado. Armando Vélez Zárate, de 54 años de edad, del grupo de Cortazar.Si queremos cuidar a nuestros policías necesitamos tomar decisiones sin dar tantas vueltas y acabar en nada.A Eduardo Novoa Toscano, conocido por su capacidad y honestidad, le tocó encabezar el Comité de Adquisiciones del Municipio. No se imaginaba el tortuoso proceso para dotar de mejor equipo a la Policía.Por estos días se enfrascó en la compra de “Body Cam”. Éstas consisten en cámaras de solapa que captan todo lo que aparece delante de los policías. La primer compra sería de 100 cámaras, que estarán destinadas a los comandantes de la Policía Preventiva.Pero desde el 28 de febrero la compra de “Body Cam” está atorada por una u otra razón. El presupuesto autorizado es de dos millones 300 mil pesos, es decir, 23 mil pesos por cámara, pero parece es que no existen en el mercado. ¿Quién puede ayudarlos?Tratándose de equipo de seguridad hay una historia de lentitud en el Ayuntamiento. El primer calvario fue la compra de “kits” para los preventivos.Pasaron ocho meses para que los policías contaran con un “kit” indispensable al momento de acudir a un hecho violento. Usaban vasitos Reyma para ubicar los casquillos y colocaban franelas rojas para marcar zonas de peligro.En mayo de 2017, oootra vez el Ayuntamiento demostró su ineficiencia. Urgían 250 chalecos antibalas para proteger a nuevos elementos, y adivine… el proceso inició en mayo y terminó en diciembre.Las autoridades agotaron todas las posibilidades para comprar 250 chalecos antibalas en seis millones de pesos.Vamos a ver cuántos meses transcurren para decidir la compra de las “Body Cam”.El Comité de Adquisiciones de la Presidencia de León, presidido por Eduardo Novoa Toscano, sesiona lentamente en temas de seguridad. Hubo reformas al reglamento para agilizar el proceso pero cada vez son más largos los tiempos, denunció el regidor priista Salvador Ramírez Argote, quien por lo pronto tachó este “logro” del próximo informe de Héctor López Santillana.