Celos por las redes sociales

¡Maldito Facebook! Mi esposo me regaló una tableta, me enseñó a entrar al Facebook y me consiguió amigos con los amigos de mi hermana. Para mi mala suerte, intervine en una conversación ajena con un comentario, se comenzaron a pelear y uno escribió: No trates así a la princesa. Mi esposo lo vio y se enojó, que quién me llama princesa. Me salí de Facebook y no fue suficiente, desde entonces él duerme en el taller y no me habla, piensa que yo lo engaño. A veces se le olvida, pero se vuelve a acordar. Yo digo que él está enfermito de su cabeza, no sé cómo ayudarlo y me siento preocupada, desesperada. Qué hago.OPINIÓNTienes razón de preocuparte, imagino que te gustaría convivir en paz con tu esposo, que él confiara en ti y supiera que no lo engañas. Te sorprende que reaccione de esa manera tan fuerte ante una situación que no llevaba la intención de molestarlo. Fue pura mala suerte.Voy a suponer que él está celoso; es decir, que te ve muy atractiva y piensa que para todos los hombres del planeta eres así de atractiva como él te ve y, por lo tanto, no ha de faltar alguno que quiera seducirte y apartarte de su lado. Obviamente, él no puede expresar esta verdad tal como la siente porque prevé algún peligro. La pregunta es: ¿cuál peligro?El peligro debe estar en ti. ¿Qué harías o dirías si de repente él se animara a reconocer lo que siente y a decírtelo claramente? ¿Puedes imaginarlo? A lo mejor no. Esfuérzate e imagina que él te dice: Mujer, para mí eres preciosa y enormemente atractiva, tengo miedo de que encuentres otro hombre mejor que yo y te vayas con él. ¿Cómo imaginas tu reacción? ¿Le creerías? ¿Te sentirías honrada?, ¿o estallarías en carcajadas?Para los seres humanos es demasiado doloroso manifestar los propios sentimientos y que estos sean rechazados. Entonces, con frecuencia, mejor les ponemos un disfraz. Que no se vean como son, así cree uno protegerse del rechazo.¿Por qué uno rechaza una declaración amorosa? Puede haber muchos motivos. Mencionaré sólo tres: Si uno cree que es mentira. Si piensa que lleva trampa. Si no siente lo mismo y calcula que le será imposible corresponder.Sigo suponiendo que el peligro está en ti, porque el celoso es él. ¿Piensas tú que es mentira que en verdad te quiera y tema perderte? Sería cuestión de analizar por qué te es imposible creer que alguien te ama de esa manera.¿Pensarías que una declaración así oculta una trampa? Sería cuestión de saber qué te enseñaron y has visto con relación al amor. Por ejemplo, que si alguien dice te amo, en realidad está buscando sacarle provecho a una persona o esclavizarla de alguna manera.¿Sentirías que no te es posible corresponder igual a una declaración así? Sería cuestión de analizar tus sentimientos y no sentirte víctima. Tampoco victimaria. Es frecuente que una persona ame a otra que no le corresponde igual, y sufra por ello. Sucede. Más triste sería engañarla diciendo que uno sí siente lo que no siente.Por último, qué hacer. Dependiendo de lo que hayas descubierto en tu corazón, toca decirle la verdad, por hermosa o dolorosa que sea.Voy a poner aquí frases de como si hubieras descubierto que lo amas y deseas estar con él, aunque sólo tú sabrás si son verdaderas: Querido: Estamos juntos, voluntariamente, porque queremos, con el propósito de vivir mejor que si estuviéramos separados. Por favor, te pido, que, si decides estar conmigo, confíes en mí y me ayudes a ser feliz. Y si no puedes confiar, te pido que me dejes y seas feliz tú, sin mí, porque me molestan tus celos y no vivo a gusto.“Psicología” es una columna abierta. Puedes participar con ideas, temas, preguntas o sugerencias en [email protected] , o al teléfono 7 63 02 51