De perseverancia y otros valores

La energía es desbordante, el triunfo de AMLO la trajo consigo. Pero las esperanzas están desbordadas y eso es muy riesgoso para un buen gobierno. Doce años de campaña, de lejanía del ejercicio de gobierno,1.- De la Casa Blanca a las recientes fotos de la familia presidencial en París, hay un largo desfile de insensibilidad. Cómo exigir privacidad cuando se exhibe la vida privada en lugares públicos y redes sociales.Hay mucha materia para el contraste. Pero que sólo veinte individuos desarmados y sin experiencia se encarguen de su seguridad es una reacción pendular muy irresponsable.2.- 1,250 millones de “extras” en el Congreso, cientos de fideicomisos en la opacidad, turismo legislativo, 2,600 millones por “puntualidad” al Ejecutivo, los trabajadores petroleros ocultando sus ingresos, presidentes municipales y diputados locales con sueldos exorbitantes, vehículos costosísimos al por mayor, dispendios en el Senado,el mayor fondo de inversión, ya brincó. Cuidado.3.- Que el presidente anuncie una reducción a su sueldo puede ser un ejemplo, pero proceder a rajatabla es otra irresponsabilidad. El líder de los controladores aéreos anunció que podrían ir a huelga. Un desastre. El ministro Cossío ya recordó las limitaciones constitucionales a una reducción a los ministros y cómo se integra el presupuesto del Judicial.4.- La recuperación del salario es un deseo irreprochable, llevar5.- Hacer crecer el crédito otorgado por la banca de desarrollo puede ser un buen mecanismo de impulso económico.Pero cuidado con dañar la calidad de los activos, las garantías y la rentabilidad porque MOODY’S también ya brincó. Cuánto más y cómo lo quieren.6.- Los foros para la pacificación son, frente al fracaso de tres administraciones, una interesante alternativa, poniendo siempre a las “víctimas al centro” como ha dicho Olga Sánchez Cordero.De qué estamos hablando. Podría haber una amnistía para los miles de presos en espera de sentencia o sentenciados por consumo de droga. Eso hace sentido. Pero, Cossío de nuevo, tiene razón: “No puede haber proceso de paz... si no se tiene un sistema penal eficientísimo”, ver ESTE PAÍS, 327, “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías”.7.-La legalización de ciertas drogas, marihuana, por ejemplo, es una cuestión de derechos individuales y debe ser acompañada de una política de prevención.. Creer que legalizar es solución a la violencia es ingenuo. Pionero en la legalización, control del cultivo y comercialización de la marihuana, Uruguay ha duplicado sus homicidios dolosos en un año.8.- No puede haber Estado de Derecho cuando desde el poderSoy perseverante, dijo de sí mismo. Es una cualidad: “Firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar”. Bienvenida, pero el territorio vecino es el de la necedad. AMLO perseveró y llegó a la presidencia, pero no es el valor supremo.