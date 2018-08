El Unión de Curtidores celebra sus 90 años

En el año de su 90 aniversario, el Club Unión de Curtidores regresó a sus orígenes: el Barrio Arriba, ese lugar de trabajadores y curtidores que sentaron las bases de la institución que le dio vida también, años después, al Club León.Este miércoles se celebró un año más del club de la franja, mismo que a pesar de existir solamente en el sector amateur actualmente, sigue vivo en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de vestir sus colores.Con una misa, ésta oficiada en forma conjunta por el padre Salvador Veloz y el padre Neftalí, exfutbolistas e integrantes del club actual se dieron cita en la parroquia del Señor de la Salud para celebrar un año más y reunirse nuevamente con quienes tuvieron la oportunidad de vivir grandes momentos en el terreno de juego.Personajes Cuereros como Oribe Maciel y José Luis "Gato" Lugo, que jugaron en Primera División, Daniel Reinoso, Raúl Anda (hijo de uno de los fundadores del equipo), José Cortés, José Jiménez, Juan Hernández y Antonio Galindo, presidente del club, estuvieron presentes en la celebración eucarística que inició a las 8 de la noche.Durante la homilía, los sacerdotes recordaron los orígenes del club y felicitaron tanto a los dirigentes como a los exjugadores que asistieron y a un equipo juvenil, por mantener vivo el nombre y legado de Curtidores.Importante recordar que este sábado continuarán los festejos en el Club Juventudes, donde se llevarán a cabo algunos partidos en las categorías juveniles y de veteranos, a partir de las 9 de la mañana.VIVA VOZ"Es muy representativo estar aquí sobretodo por los años que se celebra. 90 años se dicen fácil pero es mucho tiempo que el Unión de Curtidores ha seguido vivo. A mí me tocó vivir una época muy bonita, da un gusto enorme reencontrarnos con los compañeros que puedan venir".José Luis Lugo, ex jugador"Siento mucha felicidad de sobrevivir y estar en estos festejos, ya quedan muy pocos hijos de los fundadores y para mí es un gran orgullo ser hijo de Juan Anda, que fue uno de los que inició. Me contaba que había mucha amistad entre todos".Raúl Anda, hijo del veterano Juan Anda