Hoy suenan las campanas. Hoy cumple el Unión de Curtidores 90 años de existencia.



Hoy rendimos un homenaje a esos jugadores que le dieron honor a la playera de la franja azul, a quienes la sudaron y a quienes han donado gran parte de su vida para mantener vivo el nombre de este club.



Fue en 1974, Antonio Carbajal lo sabía, este modesto club debía jugar con un sello para enfrentar a los grandes del futbol mexicano y eligió la garra como su estandarte.



Lugo, Villalobos, Tabaré, Lizardo, Cuevas, Carrillo, Czentoricky, Jaramillo, Dávila, Maciel, Vargas, ‘Puskas’, ‘Chavicos’, Morales, ‘Pueblita’, ‘Sabanita’, Silva, ‘Fuchito’, López, ‘Comeuñas’, Huerta, ‘Narato’ … y muchos más.

Su salvación

Crecí entre los pelotazos de unos balones de cuero, un estadio que olía a recuerdos,El origen ya la conocemos, de. Aún así, el cansancio nunca vencerá a la memoria que siempre se mantendrá orgullosa de estos colores.Y dentro de estas nueve décadas de pasión futbolera, nada como el nacimiento que tuvo en la Primera División.Sin duda años extraordinarios en los que nuestra ciudad vivió con euforia los clásicos entre La Fiera y el Unión, en los que la afición roció con sus vítores el césped leonés.Resultó un equipo que en el afán de vender cara las derrotas, encontró la fórmula ideal para triunfar.Cuando pasan los años y la afición recuerda los nombres es porque hablamos de héroes de verdad.gozar de un segundo aire en el futbol, llegar incluso a portar el escudo nacional en su pecho, pero sobre todo ser admirado y querido por una afición entregada.Con la inocencia infantil los veía entrenar y extrañado me preguntaba por qué tanto grito de una Tota que exigía la perfección en la entrega total. Poco a poco dimensioné el motivo por el cual la afición se abalanzaba al estadio para ver al Curtidores.

Ascenso en 1999, que no se dio

Tradición leonesa



Felicidades, Unión de Curtidores, ya tienes 90 años.

Le tengo un cariño muy especial, asegura Antonio 'La Tota' Carbajal



“(A Curtidores) le tengo un cariño muy especial, siempre me trataron bien aunque eran épocas muy difíciles, no había publicidad, los viajes eran muy largos y el pago a los jugadores se complicaba, se hacía más por cariño a la ciudad, al equipo, que por otra cosa”, señaló Carbajal.



“Es un club a imitar porque se han preocupado siempre por los niños, tienen muchos equipos infantiles y juveniles y eso engrandece, dan pláticas, los partidos que organizan… eso habla bien de gente que de verdad está volcada, junto con la directiva, con el club”, agregó.

‘El Unión ha sido grande’, señala José Luis Lugo

Lo he escuchado muchas veces:Tuve la fortuna de entrar repetidamente al vestidor después del silbatazo final para ver ese montón de uniformes blancos llenos de sudor y manchas de pasto, escuchar canciones de la Sonora Santanera mezcladas con los dimes y diretes del juego y luego correr a la cancha contento porque había ganado el Curtidores.En ese entonces,, uno revestido por la clase y el otro por la garra, pero ambos protagonistas.Siempre he dicho que la afición curtidora es como una familia que vive latente y de la que estoy seguro resurgiría resonante si este nombre volviera al profesionalismo.Porquecoloreada por las alegrías de emocionantes victorias y condimentada por las lágrimas de los dolorosos tropiezos.Pero gracias a todo ello, los corazones de muchos aficionados quedaron marcados por una franja de color azul.Con profundo cariñoy aunque ya pasaron cuatro décadas desde que tomó el mando, la “Tota” tiene muy presente los buenos momentos que como técnico vivió.Quienha realizado en los últimos años, éste dedicado a promover no sólo el cariño a este club, sino también la actividad física y el deporte en niños y jóvenes leoneses.En su nombre lleva la esencia de León y eso, pese a no existir más en el plano profesional, es uno de los factores que ha permitido celebrar un aniversario más al Unión de Curtidores este 2018.

José Luis Lugo



“Que se cumplan 90 años es muy representativo, eso quiere decir que el Unión ha sido grande, el equipo León nació por Curtidores, fue el primer equipo que jugó semiprofesional y además, la curtidoría es el ramo principal de la ciudad”, aseguró José Luis Lugo, parte de aquel plantel que puso al equipo de la franja en lo más alto.



“Algunos de mis mejores recuerdos son las dos primeras temporadas en Primera, que clasificamos a la Liguilla (...) el equipo en la primera campaña se armó con jugadores que venían desechados de otros cuadros, se armó un gran once y nos pusieron ‘el equipo que no quería perder’, de 32 juegos perdimos seis”, recordó el excancerbero.



“Yo nací en Barrio Arriba, el barrio de las tenerías y los curtidores, yo soy curtidor de nacimiento, ahí me crié. Inicié mi carrera en León pero cuando el Unión llegó a la Segunda División me invitaron, ahí estuvo desde 1968 y hasta 1981 que me retiré”, aseguró.

Nacido en Barrio Arriba,, esa escuadra que representaba a los trabajadores encargados de procesar la materia prima para la industria zapatera.