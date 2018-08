Le cierran las puertas a Ochoa en el Napoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli de Italia, cerró la puerta para la llegada de Guillermo Ochoa a su club por el pasaporte.



El directivo dijo a una radio local que los esfuerzos están en la posible contratación del portero colombiano David Ospina, por encima del mexicano.



“Hemos seguido a grandes porteros, entre ellos está el mexicano Ochoa, que tiene gran calidad, pero creo que no iremos por él, debido a que ocupa la plaza de extranjero, así que nos iríamos por otro lado, el señor Ospina está siendo analizado”, dijo en entrevista con una radiodifusora.



A diferencia de Ochoa, quien juega en el Standard de Lieja de Bélgica, Ospina tiene la doble nacionalidad, desde el 2015 cuenta con pasaporte francés; en el caso del mexicano, su pasaporte europeo aún no llega y eso le ha impedido dar el salto a un equipo de mayor envergadura.



El portero mexicano juega en Europa desde el 2011, y se suponía que para el año futbolístico 2018-2019, ya no estaría como extracomunitario, pero una falla en el sistema de naturalizaciones en España, ha frenado que tenga la doble nacionalidad.