Maratón de la CDMX, otro obstáculo para el Estadio Azteca

Bien dicen que cuando la mala suerte acompaña, todo se junta. Ahora que están muy preocupados por el pésimo estado que tiene la cancha del Estadio Azteca, los administradores del inmueble pensaron sondear la posibilidad de cambiar las localías de algunos partidos para que el América y el Cruz Azul visitaran este torneo, y pagarían en el siguiente.



El primer juego que contemplaron fue el choque entre las Águilas y los Pumas del sábado 25 de agosto, pero se encontraron con un enorme problema: al día siguiente se corre el Maratón Internacional de la Ciudad de México.



La competencia termina en el estadio Olímpico Universitario y se requiere de gran logística, por lo que no hay manera. Ni hablar. A César Ramos sí le pegaron el castigo y las críticas Posiblemente, César Ramos haya regresado “alzadito” del Mundial Rusia 2018, como acusan algunos. Pero eso no le quita al árbitro sinaloense la autocrítica, aunque sea cuando nadie lo ve. Pese a que fue mandado a la congeladora para la cuarta fecha del Apertura 2018, César fue a un estadio.



El silbante, quien reside en Tijuana, fue visto en el estadio Caliente. Se presentó en solitario en la tribuna de medios para ver el Xolos vs Cruz Azul. Sin embargo, no fue en calidad de espectador, ya que se mostró serio y muy atento a las jugadas, en especial en las que requerían de una estricta intervención arbitral. No cabe duda que el regaño y el escarnio popular le pegaron, por muy “alzadito” que haya vuelto.