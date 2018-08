¡Feliz cumpleaños Iñárritu! Así ha sido su exitosa carrera como director

Alejandro González Iñárritu es considerado uno de los mejores cineastas en la actualidad.

¡feliz cumpleaños!

*El 'Negro', como le apodan,

*En los años 80, entró a la Universidad Iberoamericana

*En 1992 se casó con María Eladia Hagerman

*Como resultado de esa relación, nacieron dos hijos:

*A inicios de los años 90, creó la productora Z Films con Raúl Olvera.

*El primer proyecto fílmico de su carrera no pudo ver la luz

*A finales de la década de los 90, comenzó un proyecto el cual, sin saberlo, marcaría el inicio de sus éxitos profesionales.

*En el 2000, fue ganador en la categoría de Best Feature en el Festival de Cannes

*Para 2006, su triunfo en Cannes fue como Mejor Director,

*En 2010, peleó por la Palma de Oro también del Festival de Cannes,

*Para el 2007, luego de haber lanzado "Babel", Iñárritu y el guionista Guillermo Arriaga,

La respuesta del cineasta fue:

*Tres Globos de Oro ha conseguido por diferentes proyectos.

*Para el año siguiente, Leonardo DiCaprio, Tom Hardy,

*Aunque en 2001 desfiló por primera vez por la alfombra del Oscar,

*En 2017 se coronó nuevamente como Mejor Director por “El Renacido”

Es por eso que hoy le deseamos unhaciendo un repaso por su vida y trayectoria.nació el 15 de agosto de 1963 en la Ciudad de México, por lo que cumple 55 años de edad.y estudió la licenciatura de Comunicación. En el 85, se desarrolló como conductor, locutor, y, posteriormente, ascendió a director de la estación de radio WFM 96.9., con quien ya lleva 26 años de casado.María Eladia (ahora de 22 años), y Eliseo (ahora de 20). Lamentablemente, la pareja perdió un hijo al que habían llamado Luciano.Aprovechó este proyecto para comenzar a desarrollar sus habilidades de escritura, producción y dirección de diferentes contenidos, entre ellos, algunos anuncios y comerciales.porque no se llegó a una buena negociación. Iñárritu llamó a Miguel Bosé y a la actriz Claudette Maillé, en 1995, para protagonizar la serie "Detrás del Dinero"; sin embargo, al vender el piloto, Televisa y Warner no se pusieron de acuerdo en cuanto a los derechos, por lo que la idea quedó enlatada.Gael García Bernal, Goya Toledo, Jorge Salinas, Vanessa Bauche y Rodrigo Murray, entre otros, conformaron el elenco de "Amores Perros", un boom en el 2000 que fue nominado a diferentes premios internacionales.por "Amores Perros", escrita por Guillermo Arriaga.por la "Babel", protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett.por "Beautiful", protagonizada por Javier Bardem.con quien trabajó en "Amores Perros" (2000), "21 Gramos" (2003) y "Babel" (2006), comenzaron a tener diferencias. Una de las más fuertes fue que, según Arriaga, no se le reconocía como escritor y coautor de las obras, es decir de las películas, pues era él quien se encargaba de crear la historia."No fuiste, y nunca te has dejado sentir, parte de este equipo y tus declaraciones son un lamentable y muy reductivo punto final de este maravilloso y colectivo proceso que todos nosotros hemos vivido y ahora celebramos", dijo.En 2007, se posicionó como candidato a Mejor Director por "Babel"; sin embargo, no fue hasta 2015 que el mexicano ganara el trofeo dorado, en esta ocasión por Mejor Guion por la película de "Birdman".Michael Keaton, Emma Stone, Kenny Chin y Naomi Watts son algunas de las estrellas que conforman el elenco de la cinta "Birdman" (2014).Domhnall Gleeson y Will Poulter, entre otros, se sumaron a la nueva producción de Iñárritu: “El Renacido".fue hasta 2015 que se llevó las categorías de Película, Guión y Dirección.y meses después, ese mismo año recibió un Oscar honorífico por la instalación "Carne y Arena".TE PUEDE INTERESAR: