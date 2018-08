“La Casa de las Flores”

Desde el estreno deen Netflix, el pasado 10 de agosto, el personaje de, interpretado por la actriz mexicana Cecilia Suárez, ha causadopor su peculiar manera de hablar.Arturo Ríos, Aislinn Derbez, Verónica Castro, Cecilia Suárez y Darío Yazbek Bernal, son la familia de la Mora en "La Casa de las Flores"./ Foto: EspecialIncluso, este fin de semana, que consiste en imitar su acento y ya existen varios videos de internautas.En la red social Twitter el reto fue tendencia hace unos días./ Foto: TwitterPero no sólo los fans, sino tambiénEn la cuenta oficial de Facebook,a la que agregó un pie de foto con sílabas separadas: “¿Se te ol vi dó tu Nú me ro de Se gu ri dad So cial? No te preo cu pes, con la app #IMSSDigital lo pue des ob te ner al ins tan te”.Y en la imagen, hay un globo de diálogo que dice: “En IMSS Di gi tal sa qué mi nú me ro de se gu ri dad so cial en 15 se gun dos.En el Facebook del IMSS, más de 3 mil personas han reaccionado al post./ Foto: FacebookEsta publicación en el Facebook del IMSS tiene, algunos separados en sílabas, otros aplauden la estragegia de la institución y más dicen que no sirve.