Laura Bozzo demandará a director de película por usar frase 'Que pase el desgraciado'

director de la película 'Caiga quien caiga', por usar su frase 'Que pase el desgraciado' sin su consentimiento.



"Yo no censuro nada, lo que estoy haciendo es hacer valer mi derecho porque la autoría es mía. Esa frase está registrada en Indecopi y nadie puede usarla sin autorización. Está patentada".

no contaban con que intervendría Laura Bozzo, quien

dijo que el filme es 'un elemento distractor, usado por parte de la izquierda adinerada peruana'.

'Caiga quien caiga' está basada en el libro homónimo del ex procurador anticorrupción, José Ugaz, y cuenta el proceso judicial y la captura en junio de 2001 del que fue asesor del ex presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.La película se estrenará el 23 de agosto en Perú, peroDesde 2002 Bozzo estuvo tres años en arresto domiciliario, acusada de recibir 3 millones, de Montesinos, para apoyar la segunda reelección de Fujimori.En julio de 2006 fue condenada a cuatro años de prisión y se la encontró cómplice de asociación ilícita para delinquir, y peculado.Con información tomada de El Nuevo Día y El Tiempo.