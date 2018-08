FOTOS. ¡Confirma beso que Belinda ya tiene novio y ella enfurece!

Las redes sociales destaparon el nuevo romance de Belinda con el cirujano plástico Ben Talei, famoso en Beverly Hills.

ella aparece besando a un hombre mayor que ella.



“Nos contaron que está furiosa con algunos de sus fans porque filtraron las fotos”, contó Daniel Bisogno durante el programa “Ventaneando” al respecto de la situación que tiene a Belinda ¡enfurecida!



“Lo que no entiendo es, porque Belinda se enoja con los fans por cosas que sube su novio? A él si se lo premia tratándolo bonito supongo y eso que él la ha expuesto más que nadie ¿nosotros tenemos la culpa de eso?”.

Lo que no entiendo es, porque @belindapop se enoja con los fans por cosas que sube su novio? A el si se lo premia tratandolo bonito supongo y eso que el la ha expuesto mas que nadie ¿nosotros tenemos la culpa de eso? pic.twitter.com/5bzXrrsf0F — Belinda Fan Club (@BelindaMorelia) August 14, 2018

en Twitter aparece un video de ella diciéndole a sus fans:



"Los amo con todo mi corazón, son lo más imporante para mí ustedes y mi familia, los amo hoy y siempre”.

Le creemos? Primero desbloquea a todos tus fans que no tienen culpa de nada @belindapop pic.twitter.com/LfOOvNWkZu — Belinda Fan Club (@BelindaMorelia) August 15, 2018

¿Pero, quién es Ben Talei?

Benjamin Talei es originario de California.

Se ha convertido en uno de los cirujanos más importantes

Pero más allá del mundo frívolo en el que se desenvuelve,

Setting up shop at serenity Una publicación compartida por Ben Talei, MD (@drbentalei) el 19 de Jul de 2018 a las 10:33 PDT

El Dr. Talei acostumbra a mostrar su lujosa vida

