Todo lo que tiene que ver con “La Casa de las Flores” resulta una “bomba” en las redes sociales.

hay algo en especial que ha llamado la atención de quienes viven en Guanajuato,

Paulina de la Mora

hace mención de la ciudad en una de las escenas.

-Spoiler alert-

“DALIA, (Simb. Gratitud)”,

menciona a Celaya.

Paulina:

Julián:

Paulina:

Twitter

@ManoloCaroS Rey, todos en Celaya nos estamos preguntando porque Paulina de la Mora se vendrá a esconder acá??.. dato random o hay historia cookie detrás!! Cuentanaaaaaaas ❤️‍♂️ — Jm Montoya (@Jmdock) August 12, 2018

Yo con mucho gusto recibo a Paulina de la Mora en Celaya y le presento a 2 o 3 señoras viboras como ella

Que conozco, aquí también se vive de apariencia, se va a sentir como en su casa. #LaCasadelaFlores — ▲rge Galm (@Arg3Liaa) August 12, 2018

"Si no soy hija de mi papá, me cambio el nombre y me mudo a un lugar, no sé, Celaya"

Hahahahaha , amo a Paulina de la Mora #LaCasaDeLasFlores — Luis Carlos G Mtz (@LuisCarlosGMtz1) August 12, 2018

¿Alguien sabe si Paulina de la Mora siempre sí se viene a Celaya o queso? — Chica Yeye (@yypc1) August 11, 2018

Paulina de la Mora: "No se, me voy a cambiar el nombre y me voy a vivir a Celaya o a ver a donde"



Gente de celaya: pic.twitter.com/xJwAKKvyvK — nutello (@LuisMoralesE99) August 15, 2018

Con chilis, macstore y ahora en nuestra breve aparición en La casa de las flores; CELAYA VAMOS CON TODO — la calceta (@GamezRaul98) August 14, 2018

La nueva serie de Netflix se estrenó el pasado viernes y está causando revuelo con los personajes, las escenas subidas de tono, los desafíos y hasta los memes.Arturo Ríos, Aislinn Derbez, Verónica Castro, Cecilia Suárez y Darío Yazbek Bernal protagonizan "La Casa de las Flores"./ Foto: Especial.Peroespecíficamente en Celaya, pues el personaje de, interpretado por Cecilia SuárezEs en el capítulo quinto, de la primera temporada, tituladocuando Paulina se encuentra hablando con su hermano Julián (Darío Yazbek Bernal) en el interior de otra Casa de las Flores yLa conversación gira en torno al descubrimiento de Paulina, sobre que su padre Ernesto de la Mora (Arturo Ríos) no es su padre biológico.“Julián oye a ti no te da ner vio los re sul ta dos”.“Cero”"¿Cero? Pues a mí sí, o sea si yo no soy hi ja de mi pa pá y me sa can de la flo re ría Julián yo no sé me voy a cam biar el nom bre y me voy a ir a vi vir a Ce la ya o a ver a dón de”.En la red social de, algunos usuarios ya han respondido al respecto: