Verónica Castro dice que mánager de Luis Miguel le robó dinero

Aunque en la serie de Luis Miguel se representó a su mánager Hugo López como un hombre amable, educado y profesional, Verónica Castro no guarda los mejores recuerdos de él, pues dijo que le robó dinero.

En una entrevista para "Ventaneando", Castro recuerda las dificultades que enfrentó cuando López la llevó a trabajar a Argentina.

Se trató de la misma charla en la que habló de "La Casa de las Flores", los inicios en su carrera y cómo "Chabelo" la insultó cuando supo que estaba embarazada.

"Que tipo tan horroroso el mánager", dijo Castro, quien confirmó que hablaba de Hugo López.

"Cuando fui a trabajar a Argentina me dejó trabajando gratis, muerta de hambre. Se regresó con el dinero, me robó, me dejó allá y además me enganchó en teatro", añadió.