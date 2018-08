Sale a declarar integrante de Pastilla tras tuit 'ojalá se mueran en un temblor todos'

Chuy Michel, ex músico de la banda Pastilla

MIRA:



"Hemos sido objeto de amenazas, insultos, y maltratos por parte de las personas que no conocen de verdad este proyecto y que no tienen idea de que el único responsables es y será el líder de la banda".

'es triste que esto acaba de la peor manera, un enorme abrazo'.



"Lástima que su historial indica otra cosa. A ver si alguien le cree"

"Lamentable escuchar esto pero ánimo Chuy Michel tu eres un buen guitarrista"

"Pastilla siempre a sido Victor, no tienen por que preocuparse, pastilla no es una banda, ojala que el halo de este incidente, logre que su música se de a conocer como debiese".

"Creo que la Gente que tiene sentido común sabe que esto nomas es una opinión personal del líder de la banda ! No tienes por que dar explicaciones !"

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

habló en Facebook sobre las declaraciones del líder de la banda en las que tristemente ofendió al pueblo mexicano, latino, y los fans.Dijo que los demás integrantes no tienen que ver con lo que se expresó en las redes sociales y que reprueban el acto.Hizo un llamado para que no se les involucre con el responsable de las declaraciones.A la comunidad de Pastilla les digo de verdadLos comentarios no se hicieron esperar: