Goma de Mezquite, una opción de calidad

La goma del árbol de Mezquite podría utilizarse para fines industriales y ser una opción más barata que la goma arábiga que es importada de África, aseguran alumnos y una docente de la carrera de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Educación Superior de Irapuato (ITESI) en el plantel San Felipe.Jessica Rosas, docente del plantel, trabaja con un grupo de alumnos en la creación de una empresa autosustentable de esta goma para satisfacer la necesidad de los productores.“La idea nació hace un año con una materia que yo les daba de administración y ahí generamos una idea de aprovechamiento de la goma de Mezquite, es un proyecto un poco innovador porque hasta la fecha no se ha utilizado para la industria”, señaló.Destacó que la competencia sería la goma arábiga cuyos precios de importación se elevan cada vez más debido al cambio climático.Recalcó que producir goma de Mezquite no dañaría al arbolado y que además sería autosustentable y una excelente opción ya que la especie es típica en nuestro país.“Además tiene beneficios en cuanto a la sustentabilidad y abarca 3 enfoques, que sea económicamente viable, beneficio social que sea justa ya que está dando un servicio a la comunidad y ambientalmente aceptable ya que el árbol no se tiene que talar para hacer la extracción se hace simplemente una incisión y mantiene la fauna”, recalcó.“Estamos creando el equipo de trabajo con más alumnos que se integren para mejorarlo, ahorita estamos en un equipo multidisciplinario son 2 alumnos con una alumna de ingeniería industrial para que nos de ideas yo asesorando, pero se tiene la intención de que sean al menos 5 alumnos”, dijo.Explicó que se analiza la integración de la carrera de Electromecánica para la creación de una máquina que les permita procesar la goma, ya que la industria la solicita líquida o en polvo mediante una deshidratadora.“El proyecto tiene grandes retos todavía uno es la parte de la comercialización, la parte del proceso ya se tiene identificado, buscar empresas que estuvieran interesadas en adquirir el producto otro que se haga un enlace con la carrera de electromecánica para generar una maquinaria para darle tratamiento a la goma para volverla líquida y que también se nos apoye con una deshidratadora para cumplir con lo que requiere la industria”, manifestó.“Queremos hacer una empresa que satisfaga el mercado aquí en México, porque actualmente se isa goma arábiga de países de África, pero la de nosotros de Mezquite tiene casi las mismas propiedades se podría utilizar en México y lo que tendríamos de ventaja es que no la importaríamos”, reiteró.Por último, explicó que la carrera de Ingeniería Forestal del plantel San Felipe es al única a nivel estatal que comparte este enfoque en conservación y rehabilitación de ecosistemas forestales, finalizó.