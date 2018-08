INE multa al PRI en Guanajuato con 12 mdp

El Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato recibió una multa de 12 millones 57 mil 50 pesos con 60 centavos por inconsistencias en sus reportes de gastos de campaña correspondiente al proceso electoral 2017-2018.

Reiteramos nuestro apego a las instituciones y al estado de Derecho y expresamos nuestro respeto a la resolución, pero no la compartimos, por lo que el CDE, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a través de sus representantes en el Consejo General del INE, decidió impugnarla ante la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación”, informó ayer por la tarde la dirigencia estatal del PRI.

“En estricto apego a la legalidad y transparencia, del análisis que hicieron las áreas técnicas del partido, concluimos que no estamos de acuerdo con algunas determinaciones que el INE sostiene en su resolución.

Informó que esta multa se dio a conocer durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el pasado 6 de agosto.

“En dicha resolución se definieron nueve observaciones de forma y 44 de fondo (...) cuyo origen sustancial, por una parte, fue la presentación extemporánea de la documentación soporte; y por otra, documentación no registrada porque no obstante contar con ella no se subió al sistema por los tiempos “fatales” normados por el INE.

“Esencialmente la resolución nos causa agravio por la indebida calificación de las faltas graves, la no acreditación de las circunstancias de modo tiempo y lugar, y por la ilegal determinación en la individualización de las sanciones de la capacidad económica del partido”, detalló el PRI en un comunicado.