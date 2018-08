Prefieren tragarse la droga e ir al hospital para evitar ser detenidos

“Hay gente que cuando se ve sorprendida por la Policía cometiendo alguna falta administrativa o algún delito en la vía pública y si todavía traen sustancia, mucha gente se ha tragado la droga y hemos tenido que mandarlos al hospital para que esta persona no se ponga grave”, explicó el director.



“Existe un reglamento en el que están contempladas las funciones del custodio, entre las que está hacer una revisión, una segunda revisión porque se supone que los detenidos ya fueron revisados por los elementos de Policía y que inclusive en la audiencia de calificación ya sea que se quede por una falta administrativa, y en esos casos sí procedemos a hacer otra revisión (porque) cuando la persona no se queda detenida y hace el pago de su multa adentro, le pedimos a la persona que se despoje de sus objetos y luego el custodio pasa a realizar una revisión.



“También les pedimos que nos permitan revisar los zapatos y sus calcetines porque también en los pies pueden introducir hasta dinero”, explicó.



“Generalmente es muy raro. A lo mejor ya encontramos droga estando acá porque verdaderamente la traían muy escondida. Y lo que hacemos es informarle al oficial que hizo la detención para que inmediatamente inicie el proceso de la puesta en disposición”.



“Sabemos que eran pastillas controladas las que llevó el papá a su hijo, pero no es la mejor forma. Si está bajo tratamiento, el familiar lo que tiene que hacer es presentar el medicamento con una receta ante el oficial calificador y mandar llamar al médico para que dé el visto bueno e inclusive entregar el medicamento al médico para que él esté proporcionando este medicamento que necesita el detenido”, explicó.



“En alcohol sí hay incidencia, sobre todo en tratar de introducir refrescos con bebidas alcohólicas. Esto porque dicen: está crudo y se la quiere curar, y no, tenemos un protocolo que no nos permite dejar acceder bebidas en envase (de ningún tipo). Hasta el agua natural tiene que ser introducida en bolsitas para poder ser revisadas para que no tengan ningún tipo de sustancia o bebida alcohólica”.



“Una vez un joven no se pudo deshacer del machete antes de llegar. No se le notaba, lo traía muy bien disimulado a la pierna, lo notamos porque caminaba obviamente raro, y él decía que no podía mover muy bien la pierna porque estaba enfermo, pero obviamente cuando lo pasamos con el médico e hicimos la revisión y encontramos el machete”.



“En una intervención muy rápida y en la que entendemos que no se pudo hacer la visión exhaustiva porque se trató de una campal, la persona entendió que podría generarse un problema grave y él mismo nos informó que traía fajada la pistola, la sacó y la entregó”.



“En el otro caso, en una delegación donde también la persona hizo entrega del arma de fuego, se le detectó por parte de un custodio y confirmó que tenía el arma y la entregó, por lo que no hubo mayor problema”.



“Se trabaja en la compra de paletas detectoras de metales, así como unos arcos detectores de metales, y aunque no son la solución al 100%, son herramientas que te pueden ayudar sobre todo a detectar objetos punzocortantes (esto ha ayudado a evitar la vandalización en los separos)”, señaló.

Para evitar ser detenidos o procesados por delitos más severos, algunos portadores de sustancias ilícitas han optado por ingerir los productos y terminan hospitalizados, explicó el director de Oficiales Calificadores, Miguel Ángel López.Y aunque éstos son los menos de los casos, explicó que dadas las circunstancias los elementos de Seguridad Pública deben de dar prioridad a la atención salubre de los detenidos.De acuerdo con el área de Oficiales Calificadores, lo más común es que las sustancias ilícitas que se detectan (desde el cateo que hacen los elementos de Seguridad en el arresto), son encontradas en los calzoncillos, las costuras de la ropa, pretinas, tacones y hasta en el forro de chamarras.En el caso de los zapatos, se ha visto que los portadores mueven el tacón para ahí meter algún tipo de metal o droga; o en la parte del “alma del calzado”, en la parte de la plantilla, se han encontrado estos “compartimentos secretos”.Hasta ahora, además de armas punzocortantes, la marihuana, cocaína, cristal y psicotrópicos son las sustancias que más se han detectado en los “escondites”.Luego de que hace unos días se diera a conocer que un hombre fue detenido porque intentó meter 15 pastillas psicotrópicas a los separos de la Delegación Poniente de la Policía Municipal, Miguel Ángel López explicó que son pocos los casos y que en ésos los señalados son puestos a disposición del Ministerio Público.El director explicó que en el caso específico del padre que intentó llevar las pastillas a su hijo, se determinó que eran pastillas controladas que no se llevaron de acuerdo con los protocolos.Incluso se explicó que para evitar conflictos, “le pedimos a la propia persona que lo revise delante de nosotros para no meterle mano, ya si la persona va de mucha prisa y no quiere, pues le avisamos que vamos a revisar el alimento”.Dada la inmediatez de las detenciones, ha habido custodiados que han llegado a los separos hasta con pistolas y machetes.En el caso de las armas de fuego, explicó que los mismos involucrados han accedido a entregarlas para evitar mayores problemas.El director señaló que en los separos las visitas son en locutorios donde no existe contacto directo entre el detenido y el familiar, sino que éstos están separados por un cristal y se comunican a través de un interfón.De los 150 ó 200 detenidos por algún delito (aproximadamente) a la semana, el 50% portaba drogas.De los mil 500 ó 2 mil arrestado por faltas administrativas, un 10% ó 20% pasa a ser detenido por delito (por portar drogas).