Libre Arturo Aparicio, iniciarán queja en la CNDH y piden suspender sus derechos políticos

La dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT) informó que recuperó su libertad Arturo Aparicio Barrios detenido al ser acusado de golpear a su ex pareja aunque continuará su proceso, mientras que la Sociedad Integral de Organización Nacional (SION) iniciará una queja en su contra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

SION PIDE SUSPENDER DERECHOS POLÍTICOS DE APARICIO

Al mostrar una fotografía donde se aprecia a una mujer con una herida en la frente, Susana Paz García, dirigente estatal de SION, se pronunció por suspender los derechos políticos del dirigente petista Aparicio Barrios y garantizar medidas cautelares para la mujer agredida.

Durante conferencia de prensa acompañada del alcalde de Ixmiquilpan Pascual Chárrez, anunció que acudirán a la CNDH para iniciar una queja en contra del líder petista, quien, agregó, usa recursos públicos para defenderse.

La mujer agredida “está inmóvil y sufre fracturas en la cadera”, además que tendrá una intervención quirúrgica para que recupere la movilidad en las piernas, dijo, por lo que exige aplicar todo el peso de la ley contra el líder petista.

REACCIÓN DE ORGANIZACIONES

A través de un comunicado de prensa, organizaciones civiles señalaron que Aparicio Barrios ha utilizado todos los elementos de poder que le ha proporcionado al estar frente del partido.

“Exigimos que las autoridades sigan actuando en consecuencia para salvaguardar sus derechos, anteponiendo nuestro marco jurídico para proteger la vida y dignidad de las mujeres, y que no haya poder político que evite el acceso real a la justicia. Solicitamos medidas de protección amplias y a la brevedad posible”.



VINCULADO A PROCESO POR VIOLENCIA FAMILIAR

En un comunicado de prensa, el partido de la estrella aseguró que no fue acreditado que Aparicio Barrios haya empujado por la ventana del baño a la mujer y que no se comprobó la violencia psicológica.

Aunque, agrega el documento, Aparicio Barrios fue vinculado a proceso por violencia familiar en su modalidad física y lesiones durante el periodo de investigación complementaria de 5 meses que fue autorizado por la jueza de control.

“La lesión que presentó la querellante fue a consecuencia del cabezazo que esta le propino a él, donde incluso él resultó lesionado, demostrando así su inocencia. Por último cabe precisar que al término de dicha audiencia Arturo Aparicio Barrios recobró su libertad”, señala el comunicado de prensa.

Tales “hechos han sido deliberadamente tergiversados por nuestros adversarios políticos y por ello nos manifestamos en unidad para evitar desacrediten a nuestro compañero”.