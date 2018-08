¿Tienes entre 18 y 37 años? ¡Súmate a la Policía Federal!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los jóvenes entre 18 y 37 años de edad que quieran participar para sumarse como elementos de la Policía Federal en las 7 divisiones con las que cuenta la corporación, convocatoria a la que se puede acceder a través de las páginas oficiales.Así lo informó el Subinspector, Fernando Hernández Villanueva, titular de la Estación Irapuato de la Policía Federal de Seguridad Regional, quien señaló que la convocatoria acaba de aperturarse.“Se está abriendo la convocatoria y depende, de los exámenes que vayan pasando y de sus aptitudes, el área a la que los irán canalizando, eso es directamente en México, lo que nos corresponde es hacer la difusión, invitando a los jóvenes profesionistas y asesorarlos en la Estación de Irapuato”, explicó.Hernández Villanueva indicó que los requisitos difieren de cada una de las divisiones a las que se busque entrar, en donde se tienen determinados perfiles para los aspirantes, que se definen conforme se realizan pruebas.Para el perfil de Prevención, la edad del aspirante debe ser de 18 a 25 años, escolaridad mínima de Bachillerato, estatura mínima 1.70 para hombres y 1.63 para mujeres, mientras que para el perfil de Investigador, la edad es de 21 a 35 años, escolaridad mínima Licenciatura, estatura mínima 1.60 para hombres y 1.55 para mujeres.En cuanto al perfil de Proximidad, la edad debe comprender entre los 20 y 37 años, con escolaridad mínima de Bachillerato, estatura mínima 1.65 para hombres y 1.60 para mujeres, y para el perfil Reacción, las características son contar con 18 a 37 años, escolaridad mínima de Secundaria, estatura mínima 1.65 para hombres y 1.60 para mujeres.“Los requisitos generales son, ser ciudadano mexicano, no tener sobrepeso, no tener antecedentes penales, habilidades de manejo, no consumir sustancias psicotrópicas o estupefacientes, tener la disponibilidad de horario y para cambiar la residencia, permitidas perforaciones y tatuajes en áreas no visibles”, detalló.El titular de la Estación Irapuato de la Policía Federal, agregó que el salario depende del área a la que pertenezca cada elemento, sin brindar una cantidad exacta, contando con todas las prestaciones de ley, además de apoyo económico para los elementos desde que son cadetes.