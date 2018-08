Valeria Luiselli gana el American Book Award

La escritora mexicana Valeria Luiselli obtuvo el American Book Award. Fue reconocida en la edición del 2018 del certamen por su libro de ensayo titulado Los niños perdidos. Así lo anunció en un comunicado la Before Columbus Foundation, donde dio a conocer el nombre de Luiselli y el de otros de los galardonados con este premio.

La fundación detalló que la mexicana fue ganadora por el texto Tell Me How it Ends: An Essay in Forty Questions, que edita Coffee House, y que en español fue publicado por la editorial Sexto Piso, con el nombre Los niños perdidos.

Dos mexicanos habían obtenido antes el American Book Award: Guillermo Gómez-Peña, en 1997; y Carlos Santana, en 2015.

En redes sociales, la editorial, que publica en español la obra de Luiselli felicitó a la autora.

Con prólogo de Jon Lee Anderson, en Los niños perdidos, Valeria Luiselli narra su experiencia como traductora en la Corte migratoria de Nueva York para la defensa de los niños inmigrantes y relata el proceso legal del que depende el futuro de los miles de menores centroamericanos que llegan a Estados Unidos.

El libro lleva ese nombre debido a las 40 preguntas que deben contestar los niños en un cuestionario para que el tribunal determine si son susceptibles de pedir asilo.

A partir de su trabajo como traductora en la corte migratoria de Nueva York, Valeria Luiselli pudo conocer de primera mano el enredado proceso legal del que, literalmente, depende el futuro de los miles de niños que arriesgan la vida para cruzar las fronteras de México y EU.

A partir de decenas de testimonios pudo reunir historias de niños que pretendían escapar del infierno cotidiano en sus países de origen. Los niños perdidos observa la realidad de los niños migrantes desde una distancia situada entre el deseo de remediar el desamparo existencial en el que están y la impotencia.

En 2016, en conferencia de prensa, la escritora dijo que más allá de Estados Unidos, el infierno real que viven los niños migrantes es México. “La realidad es que no se sabe cuántos de los niños que salen de sus países llegan a Estados Unidos. Por ejemplo, en no más de un año hubo un registro de 11 mil 333 secuestros, esos son los que están registrados, hay más de 200 mil centroamericanos desaparecidos, encontramos todas las semanas fosas comunes”.

La también autora de Papeles falsos, y de las novelas La historia de mis dientes, dijo: “Una suposición terrible que tengo es que muchos de los niños no ‘la hacen’, que es más fácil que un jovencito adolescente, que tiene más fuerza y corre más rápido, se pueda subir más rápido a La Bestia y con más fortaleza de llegar a la frontera gringa, y que un niño de cinco años no tiene tantas chances de llegar”, afirmó la ensayista.

Luiselli nació el 16 de agosto de 1983 en la Ciudad de México. Es Licenciada en Filosofía por la UNAM y desde 2008 vive en Nueva York.

Otros ganadores del American Book Award 2018 fueron Thi Bui con The Best That We Could Do: An Illustrated Memoir, y Rachelle Cruz con God’s Will for Monsters.