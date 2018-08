Crisis en Turquía afecta a México

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los mercados financieros en México y el resto del mundo iniciaron la semana arrastrados por la profunda crisis en Turquía, donde las autoridades no han logrado calmar a los inversionistas.El dólar se terminó vendiendo este lunes en 19.40 pesos en CitiBanamex, el precio más caro desde el pasado 9 de julio.Instituciones comocerraron ofreciendo la divisa en 19.62 pesos y Scotiabank, en 19.67 unidades.El encarecimiento del dólar es consecuencia de la aversión al riesgo relacionada con la inestabilidad económica en Turquía, cuyo tipo de cambio entró en caída libre y anotó su peor nivel en la historia, en medio de preocupaciones sobre la influencia del presidente Recep Tayyip Erdogan en la política monetaria y el deterioro de las relaciones con Estados Unidos.La lira turca culminó en 6.86 unidades por dólar ayer, aunqueAnalistas de Banco Base exponen que la depreciación del peso mexicano se debe a un contagio especulativo, porque no hay una relación económica fuerte entre México y Turquía, y aún no es inminente una crisis financiera en ese país que pueda afectar a naciones de Europa.El banco central de Turquía anunció una intervención en el sistema financiero con el objetivo de procurar el buen funcionamiento de los mercados.En Banco Base ven difícil que la decisión del banco central de Turquía elimine la especulación contra su moneda, porque continuarán las fricciones políticas con EU, así como la falta de confianza en la política económica de Erdogan.