Abelardo vive

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La vida del presidente mexicano, Abelardo L. Rodríguez,En su Autobiografía, Abelardo cuenta de su “origen [tan] humilde y pobre” que solo “usaba zapatos” domingos y días festivos. Luego presume de haberse encumbrado en “el mundo oficial y en la iniciativa privada”. Le fue tan bien que en 1932 el expresidente Pascual Ortiz Rubio estimaba que ya tenía depositados en el extranjero. Después de consultar diversos estudios sobre su vida, me lleva a interpretar que vivió de acuerdo con tres reglas.La primera: “obedecerás y servirás a tu presidente, gobernador o jefe”. Cuando Plutarco Elías Calles lo puso de presidente interino (1932-1934) Abelardo le consultaba.La segunda: “utilizarás tus cargos para acrecentar tu hacienda”.En la tesis doctoral que presentará en la UNAM, Zulia Orozco documentó su participación en 122 empresas legales (estarían también las ilegales porque hay indicios de que contrabandeaba drogas y alcohol a los Estados Unidos).Era hábil en la ordeña del presupuesto. José Alfredo Gómez Estrada, profesor de la UABC, es quien más lo ha estudiado y en una de sus obras cuenta que cuando fue gobernador de Baja California (1923-1929) construyó al mismo tiempo en Tijuana una presa y el Casino Agua Caliente. Encontró evidencia de que incluyeron como insumos para la presaLa tercera: “la fortaleza de la impunidad depende de la complicidad o tolerancia de tus pares”. Es notable cómo la élite política asumía el origen turbio de su riqueza.Las reglas y costumbres de Abelardo se popularizaron.e puso al servicio de Vicente Fox y Felipe Calderón quienes la recompensaron generosamente.Una debilidad de Gordillo era su gusto por la ostentación; los medios se llenaron de información sobre sus dispendios; Elba Esther respondía con la arrogancia del poderoso: “me gustan las cosas caras, ¿dónde está el delito de eso? Lo sudo, no me lo robo”. Está pendiente investigar cuántos recursos públicos recibió.Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia,La impunidad terminó imponiéndose puesto que el SNTE jamás la denunció y fue liberada hace unos días.La maestra hablará ante los medios el próximo lunes 20.En tanto lo averiguamos, termino con la conclusión más obvia: Abelardo vive y sus discípulos y discípulas viven bien, muy bien.Twitter: @sergioaguayo Colaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz.