Varias visitas ha hecho a León y no precisamente para comprar zapatos, el comisionado municipal de Seguridad en Morelia, Bernardo León Olea; las invitaciones para que se quede a radicar en la ciudad o en Guanajuato le han llovido.La Mesa Ciudadana de Seguridad que preside Rocío Naveja y otros empresarios como el dirigente de la Coparmex Jorge Ramírez, ven con buenos ojos que se le contrate para resolver el problema de inseguridad en León y el estado.La estrategia que ha implementado Bernardo León ha dado buenos resultados en Morelia, y por lo mismo los empresarios y al parecer también las autoridades leonesas están interesados en su participación.No se sabe si el gobernador electo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, con quien también se ha reunido, ya le extendió alguna invitación formal para colaborar en su Gobierno o si el alcalde Héctor López Santillana ya le ofreció un puesto, lo que sí es un hecho es que el moreliano se ha reunido con ambos y algo se está cocinado.Pero el que ya se les adelantó es el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, quien lo invitó para ser el conferencista que abrirá el primer Foro de Seguridad Ciudadana que se llevará a cabo en la ciudad fresera el próximo 21 de agosto.Amable lector, usted perdone la confusión, los policías usan “kit” para realizar con mayor eficiencia su trabajo. Por error escribí “kid”, que significa niño en inglés.El alcalde Héctor López Santillana pasó ayer prácticamente la última aduana para rendir su tercer informe, la fecha agendada es el próximo cuatro de septiembre en el Teatro del Bicentenario.Seguro en los próximos días en Presidencia comenzarán a enviarse las invitaciones para llenar el teatro, pero el proceso para que el Ayuntamiento aprobara el informe no fue trámite fácil para el Presidente Municipal.La primeras críticas vinieron de parte del regidor del PAN, Salvador Sánchez Romero, y su tocayo el regidor Salvador Ramírez Argote, quienes pidieron que se informara lo que ya se hizo no lo que se va a hacer. En otras palabras, que no fuera un documento de buenas intenciones.Durante las mesas de trabajo para la revisión del informe también quedó en evidencia que no se lograron algunas metas que López Santillana había considerado para su primer trienio y en esta lista se encuentran proyectos como los 17 parques lineales y las casas rurales de la salud.El documento final ya está listo y aprobado, así es que ahora nada más queda por esperar el día; por cierto, en política nada es coincidencia y afortunadamente para el alcalde Héctor López Santillana el tema de la entrega del Estadio no le hará ruido para la fiesta de su tercer informe.Y es que con la ampliación de 20 días hábiles que les dio el Juzgado Federal para realizar la entrega que había vencido el pasado 5 de agosto, el estadio se entregará el 7 de septiembre (ya pasado el tercer informe).A quien no se le ha visto desde hace días es a Angélica Casillas Martínez, la recién llegada directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL). Resulta que andaba de vacaciones.La funcionaria asumió el cargo el pasado 20 de junio pero antes de cumplir dos meses pidió vacaciones que corrieron a partir del 3 de agosto. Dicen que este descanso fue sin goce de sueldo y ya hoy se reincorpora a sus actividades, para seguir arreglando todo lo que está de cabeza en la paramunicipal.Las próximas representantes de Guanajuato en el Congreso Federal: Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde y quien será diputada federal por la vía plurinominal; y Malú Micher Camarena, quien será Senadora por Morena, participaron ayer en el “Pase de Estafeta: Retos y desafíos para la igualdad sustantiva”.El evento se celebró en la Ciudad de México y fue organizado por el Congreso de la Unión. Participan legisladoras tanto entrantes como salientes, por lo que Malú y Betty se toparon a la actual senadora panista Pilar Ortega Martínez.