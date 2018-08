Le cierra el paso a auto, sale de carretera y termina dentro de restaurante

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Le cierran el paso y choca contra barda perimetral de restaurante ensolo hubo daños materiales.El percance se registró en un restaurante ubicado sobre el bulevar Juventino Rosas, minutos después de las 5:00 de la tarde.Sobre los hechos se indicó que al ir en circulación sobre el bulevar mencionado el conductor de una camioneta gris impactó contra una barda de concreto del establecimiento de comida.Se presume que esto fue luego de que el conductor de otro vehículo del que no se proporcionaron características le cerrara el paso y provocara que saliera de la carretera.El conductor perdió el control y terminó dentro del local, causando un gran susto a los comensales y trabajadores que estaban en el interior.El impacto del vehículo contra el muro provocó que algunos terrones de concreto saltaran en algunos de los clientes, sin provocar daños de consideración.Un par de minutos después se reportó el hecho a las autoridades arribando enseguida unidades de seguridad pública,Paramédicos se encargaron de valorar al conductor como a algunos de los clientes, mismos que no presentaron lesiones graves, por lo que no fue necesario su traslado.