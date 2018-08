Ante los enfrentamientos que se están suscitando en los municipios de los Altos de Jalisco, grupos de emergencia trasladaron a dos hombres heridos al Hospital General de León.

Un extenso dispositivo de seguridad por soldados, custodiaron el paso de las ambulancias desde los Altos de Jalisco hasta León.

Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud informó que se trata de dos heridos civiles, el primero es un hombre de 47 años, quien sufre una herida de bala en el glúteo y el segundo de 28, con un disparo por arma de fuego en el abdomen.

“Los recibimos como pacientes aparentemente como civiles, nuestra prioridad es atenderlos de inmediato, pero tengo entendido que son civiles (…) Tenemos comunicación con Seguridad Pública (…) Desde luego que para todos nosotros es de llamar la atención y nos desconcierta ver patrullas, equipo, y vehículos militares y vehículos de emergencia, pero tenemos protocolo para poder seguir funcionado y salvaguardar la seguridad, no solo del personal que presta la atención, sino primordialmente de quienes visitan nuestro hospital como pacientes o usuarios”

Cerca de la 1:30 de la tarde de hoy, cuatro camionetas de la Policía Militar con poco más de 30 soldados, patrullaron la zona aledaña del HGR lo que provocó pánico entre la ciudadanía.

No obstante, el paso de vehículos continuó con su normalidad y solo los soldados con sus armas largas vigilaron la zona.

Instalan dispositivos de seguridad en límites de Guanajuato y Jalisco

El procurador de justicia Carlos Zamarripa Aguirre informó que ante los enfrentamientos entre militares y grupos delictivos en los Altos de Jalisco, los municipios que hacen frontera entre ambos estados están alerta ante cualquier eventualidad.

"Quiero comentar que en Guanajuato en el territorio de Guanajuato no tenemos ningún enfrentamiento, esto entiendo aconteció de acuerdo con las primeras comunicaciones en Jalisco y bueno ante ello los cuerpos de seguridad tanto municipales como estatales están alertados en la parte de los límites geográficas que tiene Guanajuato respecto a Jalisco y así permanecerán hasta en tanto tengamos una certeza de todos los detalles que acontecieron en Jalisco", indicó.

"Entiendo que había alguna comunicación por parte del Centro de Comunicaciones del C5-C4 que se tiene en Jalisco. No nos habrían dado detalles, solamente hablaban de un enfrentamiento, no tengo ningún detalle al respecto (...) No nos han solicitado una colaboración en concreto y en específico", recalcó.