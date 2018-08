Guanajuato está en tendencia, prospera en cultivos orgánicos

“Garantizamos los procesos para cumplir con la inocuidad verificable que tengan esquemas de responsabilidad social, ambiental y expectativas de calidad”, precisó Vázquez.



“El comprador final puede tener certeza que lo que lleva este sello abarca desde la semilla hasta la entrega, colocándolo en un mercado que lo distingue”, señaló Vázquez Villalobos.



“Esa gran diversidad incluye de 15 mil a 20 mil hectáreas, con un movimiento de certificación”, explicó.



“Nuestro cliente decide que producto quiere obtener, nos lo da a nosotros, lo sembramos a una edad que pueda continuar creciendo, le evitamos el trabajo de germinar”, comentó Córdoba.

La tendencia de alimentos orgánicos permite que el campo de Guanajuato incorpore cada vez más este tipo de cultivos.Esta siembra busca que las cosechas de los productos no dañen el medio ambiente.Actualmente, el 10% de lo que se produce en la tierra del Estado es orgánico, compartió Mauricio Preciado, coordinador de Promoción Internacional del Sector Alimentario dentro de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce).La compañía Plantfort y el distintivo Zona Premium de Guanajuato impulsan este tipo de cultivos.Para este año, un grupo de diez empresas instaladas en el Estado serán las primeras en recibir el distintivo Guanajuato Zona Premium.El perfil premium genera un diferenciador respecto al resto del País en la profesionalización del campo, compartió Fabián Vázquez Villalobos, titular del programa.La cadena incluye no sólo el aseguramiento en la venta de la cosecha y producción, suma a todos los involucrados para demostrar esquemas de salud alimentaria certificables, desde la semilla hasta el transporte.Al primer trimestre de este año en Guanajuato, se inscribieron 420 agricultores que generan granos y hortalizas; entre ellas cebada, tomate, pepino, brócoli, esparrago y cilantro.El agrónomo refirió que este proyecto se promueve desde la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) como una propuesta al sector.La iniciativa tiene tres años que se lanzó como parte de las políticas públicas del Estado, para que todo fabricante de alimentos tenga la posibilidad de sumarse a un esquema que lo beneficie al llegar al perfil comercial.El programa no es selectivo para perfiles de exportación, abarca empresas con mercado de corte nacional.La compañía Plantfort, instalada en Pénjamo, se dedica a la maquila de plántula para hortalizas, con perfil orgánico de exportación, es decir, se encargan de sembrar y hacer crecer los pies de una planta hasta que crezcan y se puedan trasplantar, llegar a su madurez y dar fruto, explicó Daniela Córdoba Mata, coordinadora de logística en la compañía.Esta firma cuenta con invernaderos de alta tecnología y puede sembrar un millón de semillas por semana. Sus productos estrella son tomates, pimientos, berenjenas, sandías, melones y pepinos.Generalmente la productividad lleva una merma del 20% del total, por ello se protegen solicitando un excedente de grano para cumplir las peticiones.Este proceso detalló Córdoba Mata toma dos meses, el trabajo es delicado, para ello se cuentan con instalaciones que permitan controlar luz, agua, temperatura.El producto final es de exportación, aunque la compañía no lo realiza directamente.El campo de acción está dirigido a compañías establecidas a nivel nacional. Coahuila, Sonora, Monterrey y Quintana Roo conjuntan alrededor de 300 clientes, aunque el posicionamiento de venta reside principalmente en el Bajío.