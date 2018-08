Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“El DIF León somos una familia en donde hacemos las cosas con amor y con entrega, hoy nos llena de alegría porque aquí entregamos algunos de los resultados”, dijo Lourdes Solís de López, presidenta del DIF León.Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad en situaciones vulnerables recibieron sillas de ruedas y aparatos auditivos que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) León gestionó.En marzo la paramunicipal realizó el evento del Día de la Familia en el Parque Ecológico Explora, al que asistieron familias leonesas y con ello contribuyeron a que la vida de 65 personas cambiara de forma positiva.“Debemos decir que esto no queda aquí en la entrega de estas sillas y aparatos, esto va más allá favoreciendo condiciones de no discriminación, seguridad física, rehabilitación, participación en su vida cotidiana, reincorporación a una vida productiva”, dijo Lourdes Solís.“Ustedes son nuestro motivo para seguir con nuestra labor porque todos los días nos demuestran que no hay obstáculos grandes ni mucho menos invencibles”, agregó.En total se entregaron 35 sillas de ruedas y 30 aparatos auditivos, en la explanada del templo de San Juan de Dios.Valentín de Jesús Zendejas Pérez es un joven de 19 años que hace dos fue beneficiado con una silla de ruedas con la que su vida se volvió más fácil; volvió a la preparatoria y se prepara para estudiar la licenciatura en contabilidad en la UNAM.En el evento también estuvieron presentes Héctor López Santilla, alcalde de León; José de Jesús Vázquez, regidor del H. Ayuntamiento; Alma Cristina Rodríguez Vallejo, directora del DIF León; Beatriz López Flores, integrante del consejo y Luz del Carmen Rivera López, subdirector de asistencia social y voluntariado.