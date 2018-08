La generación dorada que nunca lo reflejó

En las próximos días, quizá las próximas horas, la dirección de Selecciones Nacionales decidirá quién será el técnico que dirigirá al equipo mexicano en los juegos amistosos de septiembre próximo en contra de Uruguay y Estados Unidos, en lo que puede ser el inicio del n de una generación que pintó para ser la mejor de la historia en México, pero acabó siendo la del desastre.



El equipo nacional que compitió en el Mundial de Rusia 2018 estaba formado por futbolistas que pintaban para grande, con medallas mundiales (Perú Sub-17 en 2005) y olímpicas (Londres 2012) sobre su cuello, pero que a la hora de la verdad se quedaron cortos en lo que prometieron: “Cosas chingonas”.



Como consecuencia, su futuro, que parecía muy prometedor, tiene tintes de niebla, porque la generación dorada, ya no brilla.



1. Diego Reyes en estos momentos se encuentra sin empleo. El central o contención ni siquiera pudo ir a Rusia, debido a una lesión, y ahora no forma parte de algún club.



2. Marco Fabián está en la tablita en el Eintracht Frankfurt. El volante, entre lesiones y bajas de juego, no termina por aanzarse y el club alemán, parece que lo quiere lejos de su vestidor, y quizá lo manden hasta Turquía.



3. Javier Hernández no ve la suya. Se fue al Mundial siendo banca en el West Ham, y regresó siendo banca. Ni siquiera el cambio de técnico (Manuel Pellegrini por David Moyes) le ha ayudado al Chicharito, a quien se le acaba su tiempo en Europa.



4. Guillermo Ochoa, simplemente no da el salto. Por el pasaporte o por mala promoción, el portero no puede salir de los clubes de segundo y tercer nivel en Europa, a pesar de ser de los pocos que se han mantenido en un aceptable nivel.



5. Jesús Manuel Tecatito Corona es otro que no acaba por madurar. Cualidades tiene, pero no continuidad para convencer al técnico en turno de ser el titular indiscutible en el Porto.



6 y 7. Los hermanos Dos Santos, Giovani y Jonathan, son otros que han arrastrado el prestigio conseguido en Europa. Su multipublicitada llegada a Los Ángeles Galaxy de la MLS fue opacada con el arribo de Zlatan Ibrahimovic, quien se volvió de inmediato en referente del equipo.



8. Héctor Moreno no se ha ganado un puesto jo en la Real Sociedad de España, a donde llegó buscando el juego que no se le daba en La Roma de Italia.



Pero no se puede descartar a quienes se han mantenido en buen nivel, como Héctor Herrera, capitán del Porto, y quien está en boca de los clubes grandes de Europa, que añoran sus servicios.



Raúl Jiménez se fue del Benca en busca de minutos y parace que los encontró en la Liga Premier con el Wolverhampton Wanderers. Andrés Guardado sigue regando clase en el Betis de Sevilla y el referente actual, Hirving Lozano, brilla con luz propia en el PSV de Holanda y está en la mira de otros equipos del viejo continente.



Quizá sea hora de que esta generación dé un paso al costado y con la nueva era en la FMF, también comience una nueva era en la Selección, así la generación que era dorada y terminó siendo gris quedará atrás, con pocos recuerdos de su existencia.