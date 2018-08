Horarios:

En esta semana habrá doble jornada yEl martesEl miércolesPosteriormente, la fecha 7 se jugará entre el 24 y 26 de agosto.Morelia vs Pachuca – 7:00 de la noche – TV AztecaPumas vs Querétaro – 7:00 de la noche – TelevisaPuebla vs Atlas – 9:00 de la noche – TV AztecaChivas vs Necaxa – 9:00 de la noche – Chivas TV / TDNCruz Azul vs Toluca – 7:00 de la noche – TelevisaTigres vs Veracruz – 9:00 de la noche – IzziLobos BUAP vs Monterrey – 9:00 de la noche – TelevisaTijuana vs Santos – 9:06 de la noche – Fox Sports