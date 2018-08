Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Perlaggio pretende convertirse en el evento emblema del Bajío.Organizadores del festival electrónico que se realizará el 29 de septiembre en la Velaria de la Feria, revelaron detalles de la segunda edición, que será dedicado a la memoria de uno de sus fundadores: Eduardo Lara.Kevin León de la Fundación Dr. Sonrisas; Andrés Gil, miembro fundador de Perlaggio; Carlos Lara (en representación de Eduardo Lara) y Diego Ortega de Big Hippo, hablaron sobre el line up y el sueño de convertirse en el mejor festival electrónico de León.“Hace dos años y medio comenzamos con un sueño, uno que mostrara al talento nacional con orgullo, y apoyara a los músicos no sólo de México, sino de León, de ahí el nombre de Perlaggio (Perla del Bajío) y queremos generar ese sentido de pertenencia en los guanajuatenses y el Bajío”, dijo Andrés Gil.Diego Ortega de Big Hippo reiteró el apoyo a estos emprendedores, mientras que Kevin León, anunció que parte de lo recaudado será destinado al programa de Dr. Sonrisas, que tiene como fin, llevar alegría a los enfermos de todas las edades en hospitales públicos.El elencoJESSICA AUDIFFREDEl line up quedó de la siguiente forma: Diego Miranda (quien por primera vez tocará en León); Le Twins (las gemelas capitalinas); Jessica Audiffred (la camaleónica Dj regresa para mostrar su nuevo material); Tom & Collins, Kill the Clowns (famosos por 'trollear' al público); Marisol Grajales, Tadeo Fernández (ex miembro del reality de MTV Acapulco Shore); Zimmerman, Paris So, Avalou & Gomez, Anpher y Banaoise.“Las puertas se abrirán a las 2 de la tarde, arranca a las 3 de la tarde y terminará a la 1 de la madrugada; la duración de cada uno va a depender de cómo vean al público, pero anunciaremos en redes sociales la duración de cada uno”, agregó Gil.Entre los géneros que se ejecutarán se encuentran el Bass, Dubstep, Electro House, Trap, Latin Music, sin olvidar el famoso Live Act.Habrá dos zonas: General y VIP, la primera tiene un costo de 250 pesos, y con ella se tendrá acceso a la zona general para todas las edades; el segundo es de 450 pesos y será exclusivo para mayores de edad, con opción de venta de alcohol y productos de patrocinadores.Para calentar motores, habrá dos pre-fiestas una en León el 7 de septiembre y la otra el 22 de septiembre en Guanajuato, capital.Se esperan más de 4 mil personas, no sólo de León sino de Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí y otras partes del Bajío.AQUÍ EL PERLAGGIO DEL AÑO PASADO