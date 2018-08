FOTOS. ¡Feliz cumple a Madonna! La más sexy sexagenaria que lo tiene todo

Madonna ha sido desde los años ochenta un símbolo musical, de moda, ideologías y provocación.

La cantante femenina con el mayor número de discos y shows más vendidos de todos los tiempos

le otorga un nuevo significado a las seis décadas:

su carrera aún da para mucho, pues prepara un nuevo disco.

Aquí 6 puntos clave de la siempre camaleónica “Chica Material”.

1.- Todo un ícono

2.- Defensora de las causas

3.- Faceta maternal

4.- Mujer altruista

5.- Galanes menores

6.- Envejecer “es pecado”

se mantiene activa en la tercera edad ysale con hombres tres décadas menores, mantiene una figura que envidian muchas mujeres de 30 y sigue de gira.Tras ser ex comulgada y marcar para siempre su beso lésbico con Britney Spears,Desde junio pasado trabaja en el sucesor de "Rebel heart".Madonna, quien entró en la cultura pop al mismo tiempo que MTV, representa el culto a la juventud como pocas artistas lo han hecho, y mientras otras se han reinventado o han protagonizado retornos nostálgicos, la “Reina del Pop” nunca ha pasado más de cuatro años sin un álbum desde 1983.Ha influido en artistas más jóvenes, como Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, entre muchas más.Madonna ha ido construyendo a lo largo de toda su carrera un empoderamiento de la mujer y de la libertad sexual.El año pasado, dio un feroz discurso en la Marcha de las Mujeres al día siguiente de la investidura del presidente Donald Trump, y aseguró que las mujeres no aceptarán "esta nueva era de la tiranía".Pese a que ha tenido diferencias con Rocco Ritchie (su segundo hijo biológico) cuando éste estaba en plena adolescencia, lograron arreglar sus diferencias y también impulsa los sueños de Lourdes León, su hija mayor.Madonna además adoptó cuatro niños de Malaui: David, Mercy y las gemelas Esther y Estela.La artista, que el año pasado se mudó a Lisboa, donde uno de sus hijos asiste a una academia juvenil de fútbol, alienta a sus fans para que en su 60º cumpleaños hagan donaciones a su obra de caridad para niños en Malaui.Ella suele hacer visitas de apoyo a los niños más necesitados, de ahí que decidió adoptar.Madonna suele romancear con hombres muchísimo menores. La atención que genera contrasta con la calma social hacia hombres mayores que están con jovencitas, como Mick Jagger y Billy Joel. La exnovia de uno de sus antiguos amantes, el modelo Jesús Luz, la tildó de "vieja ridícula" y recibió burlas en redes sociales cuando besó a Drake en Coachella. Actualmente su galán es el modelo Kevin Sampaio (en la foto).Madonna ha enfrentado duros comentarios que se han intensificado con los años.Los tabloides critican que siga siendo osada en el escenario y tienen una obsesión con sus manos. Pero ella mantiene una acitud divertida, como en su Carpool Karaoke.En 2016, cuando fue premida por la revista Billboard, dijo que la sociedad permitía a las mujeres ser "lindas y sexys" pero no ventilar sus opiniones, ni sus fantasías sexuales."Y finalmente, no envejezcas. Porque envejecer es un pecado. Serás criticada, serás vilipendiada, y definitivamente no pasarán tu canción en la radio", expuso.