Muere la cantante Aretha Franklin, 'la reina del soul'

La cantante estadounidense Aretha Franklin, conocida como la "Reina del Soul", falleció a los 76 años en su casa de Detroit, informó hoy su representante, Gwendolyn Quinn, a los medios locales.

Quinn indicó que Franklin murió rodeada de amigos y familiares, tras permanecer varios días en cuidados paliativos por el cáncer de páncreas que sufría.

Nacida en 1942 en Memphis (Tennessee), Franklin llevaba en la música desde los años 50 y cuenta con grandes éxitos como "Respect" y "Spanish Harlem", a los que se suma el haber ganado 18 premios Grammy.

En 1979 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1987 fue la primera mujer que ingresó en el salón de la fama del "rock and roll".

Franklin, poseedora de una poderosa voz que encandiló a millones de estadounidenses durante décadas, cantó en la ceremonia de investidura del expresidente Barack Obama (2009-2017), en enero de 2009, al igual que lo había hecho antes en la del también exmandatario Bill Clinton (1993-2001).

Su última actuación fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el sida.

La intérperete de 76 años recibió el martes las visitas del ícono musical Stevie Wonder y del activista de los derechos civiles Jesse Jackson, en medio de una avalancha de buenos deseos llegados de todos los niveles, dijo una portavoz.

Decenas de personas se reunieron a las 05H00 (09H00 GMT) en la iglesia bautista de New Bethel, para un servicio dedicado a la cantante que durante cinco décadas influyó a distintas generaciones como una de las divas reinantes de la música popular estadounidense.

Pocos detalles se conocían sobre el estado de la artista y de su enfermedad, y se decía que estaba en cuidados paliativos, rodeada de su familia y amigos.

Ministros de distintas iglesias del área de Detroit acudieron a la vigilia por la creadora de éxitos inolvidables como "Respect", "Natural Woman" y "I Say a Little Prayer".

El padre de la cantante, CL Franklin, fue predicador de la iglesia de New Bethel, donde una joven Aretha comenzó a cantar música gospel.

La 18 veces ganadora de un premio Grammy había mantenido lazos con la iglesia durante muchos años, realizando contribuciones financieras y organizando eventos.

"Ella le da a los necesitados, a los sin casa", aseguró la asistente de Franklin, Fannie Tyler, a los medios de comunicación, mientras le agradecía a la iglesia por la vigilia.

"Le habría encantado haber estado aquí", dijo Tyler.

Franklin influenció a distintas generaciones de cantantes, desde la diva del pop Mariah Carey a la fallecida cantante Whitney Houston, hasta Alicia Keys, Beyonce, Mary J. Blige y la difunta británica Amy Winehouse.

La vigilia fue una muestra de una catarata de buenos deseos enviados esta semana de celebridades y seguidores. Stevie Wonder visitó a Franklin el martes, según su portavoz, Gwendolyn Quinn.

Mientras que Jesse Jackson, líder de los derechos civiles, aseguró haberla ido a ver el miércoles.

"Visitamos y rezamos con @ArethaFranklin hoy", tuiteó Jackson más tarde. "Por favor, continúen teniéndola en sus oraciones. Pidan para que se le otorguen las bendiciones más ricas de dios".

Jackson le dijo al periódico Detroit Free Press que había visitado a Franklin muchas veces en los últimos "dos o tres años durante el transcurso de su enfermedad".

El activista, que trabajó junto al fallecido Martin Luther King Jr., destacó las contribuciones de Franklin al movimiento de derechos civiles de Estados Unidos.

"Cuando el doctor King estaba vivo, ella nos ayudó muchas veces a pagar los sueldos", dijo Jackson al diario. "Aretha siempre ha sido una artista con consciencia socia, una inspiración, no solo una artista".

Fue la primera mujer que entró al Salón de la Fama del Rock and Roll y cantó en la ceremonia de inauguración de dos presidentes: Bill Clinton y Barack Obama.

"Al igual que personas en todo el mundo, Hillary y yo estamos pensando en Aretha Franklin", escribió el expresidente Clinton el lunes, a través de la red Twitter.

Por otra parte, Beyoncé dedicó el lunes su concierto de Detroit a Franklin, mientras que Chaka Khan, la "Reina del Funk" y contemporánea de Franklin, escribió también en Twitter: "Me voy a dormir esta noche con un corazón entristecido y con una oración para mi hermana del alma".