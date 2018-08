Para los fans de hueso colorado de Los Héroes del Silencio, la noticia de la llegada a León del baterista original de la banda fue más que un regalo.



Nervios, sonrisas y hasta llanto, son parte de las muchas emociones que ha generado Zinorbita, la banda con la que Gox Valdivia (hermano de Juan Valdivia, guitarrista original) realiza un homenaje a Los Héroes del Silencio.

En esta ocasión Gox invitó a Pedro Andreu para aporrear la batería, y dar un espectáculo de casi dos horas con lo mejor de la banda española que se separó en 1996.



La gira “Experiencia Para Siempre” iniciará hoy en la noche en el Maybach Concert Hall (sobre Bulevar Campestre), y seguirá hasta el 25 de agosto en diversos sitios de México.

LA ENTREVISTA

En entrevista con am, Pedro Andreu contestó las preguntas hechas por Lestat Escalante, un mega fan, quien fue el encargado de traerlo y quien cumplió su sueño de conocerlo.

P: ¿Qué te impulsó a venir a México y presentar la música de Los Héroes del Silencio?

R: Conozco a Gonzalo Valdivia de Zinorbita, y ellos desde hace tiempo hacen esos tributos en México, así que me llamaron; esto también responde a mi interés de ir a México, porque es un país que siempre me ha gustado, quiero saludar a los seguidores y tocar la batería que siempre me he dedicado a eso.

P: ¿Qué tal te han tratado los fans de México y Estados Unidos?

R: Siempre han sido fantástico, siempre mantienen en su mente las canciones de Los Héroes, y lo que hago con los fans es siempre un meet and greet antes de los shows, y después de que toca la banda, yo toco unas cuantas canciones para rememorar y darle al tambor.

P: ¿Cómo vas con tu banda independiente?

R: Tengo un grupo que se llama La Red, hacemos rock potente, y este año o finales sacaremos el segundo EP, y estaremos haciendo un tour por España. Estuve 10 años trabajando en Ibiza, que fue donde viajé más por la parte de China, Asia, y ahora tengo esta banda de rock, y estoy de vuelta a la batería original.

P: ¿Hay algún talento mexicano que llame tu atención?

R: Estoy más centrado a la música de aquí (España), estoy sin noticias de allá, por eso voy a ponerme al día, porque sé que como siempre allá hay color, muy buenas bandas y la música sigue viva y espero que me sorprendan ahora que vaya para allá”.

P: ¿Recuerdas alguna banda mexicana?

R: Caifanes, Las víctimas del Dr. Cerebro, Fobia, son las bandas que tengo por ahí presentes.

¡NO TE LO PIERDAS!

Tributo: Los Héroes del Silencio

Día: Esta noche

Lugar: Maybach Concert Hall

Hora: 9 de la noche

Costos: $250 a $400 pesos (meet and greet)