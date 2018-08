Algunos alimentos veganos no son tan saludables

La comida vegana ha ganado terreno dentro de la dieta en distintas partes del mundo. El veganismo, a diferencia del vegetarianismo, rechaza totalmente el consumo de productos de origen animal: desde la carne hasta lácteos.



Así también se cree que llevar una dieta vegana trae consecuencias positivas para el cuerpo, una de ellas es una alimentación saludable. Sin embargo, no todos los alimentos veganos son sinónimos de saludable, pues si bien al ser productos 'naturales' ayudan al cuerpo a mantenerse sano, se está dejando de lado que actualmente existen alimentos veganos que son procesados.



Conforme el veganismo se va convirtiendo en una froma de vida para muchos, las grandes industrias aprovechan para lanzar productos 'veganos' procesados. Con ello, queremos decir que no resultan igual de saludables que un producto natural. Es por ello que te presentamos los 5 alimentos veganos que no son tan sanos como pensabas.



1. Bebidas vegetales embotelladas



Las bebidas vegetales son una opción muy viable siempre y cuando sean bebidas naturales y sin saborizantes. Sin embargo, actualmente los mercados venden bebidas de arroz o almendras y algunas contienen azúcares añadidos, estabilizantes o conservadores. Lee las etiquetas.



2. Barras de cereal



Las barritas de cereal, sean veganas o no, al ser productos procesados no son la alternativa correcta para una dieta saludable. Contienen grandes cantidades de azúcar y algunas de grasas, por lo que resultan poco positivas para el cuerpo, de acuerdo con la experta en nutrición Fernanda Alvarado.



3. Ensaladas con frutas o aderezos



Hablamos de las ensaladas que te venden en lugares que prometen ser supersaludables pero que están llenos de azúcares: mucha fruta, aderezo endulzado, algunas llevan frituras como tortillas o deos fritos de arroz. Ten cuidado sobre todo si tienes problema con tus niveles de glucosa o estás tratando de bajar de peso. De acuerdo con el sitio Eat This, not That hay alimentos que contienen más azúcar que un refresco. Cuidado.



4. Hamburguesas



Sin duda, las hamburguesas veganas son una solución rápida para los que preeren evitar la carne porque son fáciles de conseguir. Sin embargo, algunas de las que se venden en supermercados son procesadas, por lo que sus cantidades de químicos las hacen una alternativa poco viable, de acuerdo con el sitio de tness y salud Vitónica.



5. Crema de cacahuate



La crema de cacahuate industrial tiene grandes cantidades de azúcar y contiene poco porcentaje de cacahuate natural. Entonces, no aporta los nutrientes que los cacahuates pueden brindarte como proteínas y grasas. Elige la de mejor calidad, cita la publicación Time.



Es por ello que la recomendación para tener una alimentación vegana es vericar las etiquetas de valor nutricional; pues con ellas se puede ver qué tan saludable o qué tan procesado está un alimento. O bien, se recomienda optar por alternativas 100% naturales en las que los productos sean hechos en casa.

