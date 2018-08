Detectan PESTICIDA cancerígeno en estos CEREALES PARA NIÑOS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hay unentre ellas Kellogg´s y Quaker, según un informe del Grupo de Trabajo Ambiental (EGW, en sus siglas en inglés).Un total de 45 productos fueron analizados, la mayoría hechos con avena, todos 'menos dos', tuvieron rastros de glifosato, relata Uno TV Noticias.La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer dijo que de esos 45, hay unos que tenían, y son los siguientes:Granola con miel de Nature's Path OrganicGranola clásica de Back to NatureAvena Quaker con granola, miel, pasas y almendrasGranola con nuez y plátano de Back to NatureGranola Nature Valley con avena y mielCereal de semillas de lino con vainilla y mora azul KINDAvena instantánea Quaker sabor originalCereal de avena Quaker con "huevos de dinosaurio"Avena instantánea original de Great ValueCereal de avena Umpqua con nuez pecana y mapleAvena instantánea Market Pantry con fresas y cremaCereal tostado Kashi "Heart to heart"Cheerios tostados con avenaLucky CharmsCereal multigrano original Barbara'sCereal de avena Cracklin 'Oat Bran de Kellogg'sBarra de granola orgánica con frutos rojos Cascadian FarmCereal de avena y miel con coco tostado KINDBarras de granola Nature Valley con avena y mielBarra de granola Quaker Chewy con chispas de chocolateBarras Nutrigrano Kellog's de fresaAvena Quaker Steel CutAvena clásica QuakerAvena Bob's Red Mill Steel CutsAvena orgánica de Nature's PathTodas las avenas convencionales de Bulk BinAvena clásica Bob's Red MillLos quetenían el pesticida cancerígeno son:Avena instantánea orgánica de Simple TruthAvena orgánica de 365 Organic Old-FashionedYa los especialistas de la Universidad de la Sorbona de París advirtieron en febrero quepueden ser tan cancerígenos como las carnes procesadas.