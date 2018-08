Impugnarán a suplentes de Arturo Aparicio en PT Hidalgo

, militante del Partido del Trabajo () y excandidata a diputada federal por Tulancingo, anunció que impugnará ante tribunales la designación de los integrantes de la Coordinadora Estatal petista.

Luego de la suspensión temporal de Arturo Aparicio Barrios como dirigente del partido de la estrella, acusado de golpear a su expareja, la tarde de ayer la dirigencia nacional del partido designó a César Ismael Soto Llaguno, Marisol Villaurrutia Pelares, Máximo Jiménez Ramírez, Jorge Alberto Hernández Cortés y Baldemar Amador Hernández, como encargados en Hidalgo.

En entrevista, tras darse a conocer la separación del cargo del petista, Diana Bayardo señaló que esas personas son "alfiles de Arturo Aparicio" y "sus beneficiarios directos" que mantienen el control del partido en el estado.

"¿Cuándo va a haber la apertura de la que hablan?, no se ha elegido a ningún integrante del comité. Desde 2014 los únicos que fueron elegidos son Marisol, Mario, Jorge y Aparicio, no hay ningún otro, no vamos a permitir esta imposición, por ello los desconocemos y vamos a impugnar su designación", expresó.

La crisis al interior del PT se da a menos de tres meses de la renovación del partido en el estado, luego que Aparicio Barrios lleva más de una década en la dirigencia.

EXPULSIÓN

Después de exigir a las autoridades nacionales del PT que no se imponga a dichas personas, Bayardo fue advertida por Rubén Chávez Sánchez, presidente de la Comisión Nacional de Conciliación Garantías y Controversias del PT, que si continúa ventilando el caso en medios de comunicación, podría ser expulsada.

"Con Arturo Aparicio se solidarizan y a nosotros que queremos justicia nos quieren expulsar", expresó Diana Bayardo.

Finalmente, agregó que la presunta violencia ejercida por Aparicio Barrios hacia su pareja ya había sido denunciada, por esa razón se inició la demanda de divorcio, dijo.